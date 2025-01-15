Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 11:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина додатково поставить Україні ракети для IRIS-T
10:05 15.01.2025 |
Німеччина має намір поставити Україні додаткові 60 керованих ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T для посилення її протиповітряної оборони від російських атак, повідомляє агенція dpa зранку у середу, 15 січня. Поставка вартістю 60 мільйонів євро буде здійснена зі складів Збройних сил Німеччини, Бундесверу, вже найближчим часом.
Рішення було ухвалено після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) до Києва 14 січня, де він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Пісторіус запевнив його у подальшій підтримці Німеччини після виборів та висловив сподівання, що Німеччина знайде можливість надати Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги цього року.
Також у Києві Пісторіус заявив, що ФРН в процесі відправки в Україну останній пакет допомоги, затверджений у 2024 році. В його межах Київ отримає основні бойові танки Leopard 1A5, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери та інші озброєння. Пісторіус також зазначив, що партнери України скуповують танки Leopard 1 по всьому світу, після чого їх ремонтують різні компанії і передають на озброєння ЗСУ.
За останні три тижні, як випливає з інформації на сайті уряду ФРН, Німеччина передала Україні 20 бронемашин типу MRA, 600 баражуючих снарядів/ударних дронів HF-1, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun, 43 БпЛА Songbird, 50 БпЛА Vector. Також серед поставок була стрілецька зброя та снаряди: 495 штурмових гвинтівок HK416, 11 тисяч 120-мм мінометних мін, 19 тисяч 122-мм снарядів, 14 тисяч 155-мм снарядів, а також снаряди до танків Leopard 1A5.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
ТОП-НОВИНИ
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина додатково поставить Україні ракети для IRIS-T
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
|Кандидат на посаду глави Пентагону занепокоєний співпрацею між РФ, Китаєм, КНДР та Іраном стосовно України
|Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
Бізнес
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси