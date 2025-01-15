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АНАЛІТИКА

Німеччина додатково поставить Україні ракети для IRIS-T

 

Німеччина має намір поставити Україні додаткові 60 керованих ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T для посилення її протиповітряної оборони від російських атак, повідомляє агенція dpa зранку у середу, 15 січня. Поставка вартістю 60 мільйонів євро буде здійснена зі складів Збройних сил Німеччини, Бундесверу, вже найближчим часом.

Рішення було ухвалено після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) до Києва 14 січня, де він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Пісторіус запевнив його у подальшій підтримці Німеччини після виборів та висловив сподівання, що Німеччина знайде можливість надати Україні додаткові 3 мільярди євро допомоги цього року.

Також у Києві Пісторіус заявив, що ФРН в процесі відправки в Україну останній пакет допомоги, затверджений у 2024 році. В його межах Київ отримає основні бойові танки Leopard 1A5, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери та інші озброєння. Пісторіус також зазначив, що партнери України скуповують танки Leopard 1 по всьому світу, після чого їх ремонтують різні компанії і передають на озброєння ЗСУ.

За останні три тижні, як випливає з інформації на сайті уряду ФРН, Німеччина передала Україні 20 бронемашин типу MRA, 600 баражуючих снарядів/ударних дронів HF-1, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun, 43 БпЛА Songbird, 50 БпЛА Vector. Також серед поставок була стрілецька зброя та снаряди: 495 штурмових гвинтівок HK416, 11 тисяч 120-мм мінометних мін, 19 тисяч 122-мм снарядів, 14 тисяч 155-мм снарядів, а також снаряди до танків Leopard 1A5.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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