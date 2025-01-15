Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

U.S. Steel залишиться американською. З'явилися нові претенденти на її купівлю

 

Дві американські компанії співпрацюють щодо купівлі сталеливарної U.S. Steel, поглинання якої японською Nippon Steel на початку січня заблокував президент США Джо Байден. Про це повідомив телеканал CNBC.

За інформацією його джерел, Cleveland-Cliffs, яка перед японцями висловлювала інтерес до придбання U.S. Steel, готує нову пропозицію спільно зі своїм конкурентом - американською Nucor.

Планується, що Cleveland-Cliffs купить усі акції U.S. Steel за готівку, а потім продасть Nucor "дочку" U.S. Steel - компанію Big River Steel.

Cleveland-Cliffs має намір придбати акції U.S. Steel за ціною $35-40 за штуку, тоді як японська Nippon Steel хотіла заплатити $55 за акцію (загалом понад $14,1 млрд).

Nucor, найбільша сталеливарна компанія Північної Америки, спочатку хотіла заручитися підтримкою низки акціонерів U.S. Steel щодо купівлі її електросталеплавильного виробництва, але згодом домовилася з Cleveland-Cliffs, пише Financial Times.

Близькі до U.S. Steel джерела наголошували, що компанія не має наміру продавати себе будь-кому, крім Nippon Steel. У 2023 році U.S. Steel відхилила пропозицію Cleveland-Cliffs про свою купівлю з оцінкою $35 з розрахунку на акцію.

U.S. Steel і Nippon Steel оскаржують рішення президента США Байдена про блокування запланованого злиття. Компанії хочуть, щоб суд розпорядився про новий розгляд угоди з погляду національної безпеки.

Другий позов компанії подали проти президента профспілки United Steelworkers Девіда Макколла та генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвеса зі звинуваченням у "незаконних та скоординованих діях, спрямованих на запобігання угоді".

Крім того, U.S. Steel і Nippon Steel сподіваються переконати Дональда Трампа, який 20 січня вступає на посаду президента США, скасувати рішення Байдена, пише FT. Проте Трамп також виступав проти їхньої угоди.

Згідно з рішенням американської влади компанії мають скасувати транзакцію з початку лютого до 18 червня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1288  0,08 0,18 42,9124  0,08 0,18
EUR 43,4140  0,10 0,23 44,2796  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес