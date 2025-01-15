U.S. Steel залишиться американською. З'явилися нові претенденти на її купівлю

Дві американські компанії співпрацюють щодо купівлі сталеливарної U.S. Steel, поглинання якої японською Nippon Steel на початку січня заблокував президент США Джо Байден. Про це повідомив телеканал CNBC.

За інформацією його джерел, Cleveland-Cliffs, яка перед японцями висловлювала інтерес до придбання U.S. Steel, готує нову пропозицію спільно зі своїм конкурентом - американською Nucor.

Планується, що Cleveland-Cliffs купить усі акції U.S. Steel за готівку, а потім продасть Nucor "дочку" U.S. Steel - компанію Big River Steel.

Cleveland-Cliffs має намір придбати акції U.S. Steel за ціною $35-40 за штуку, тоді як японська Nippon Steel хотіла заплатити $55 за акцію (загалом понад $14,1 млрд).

Nucor, найбільша сталеливарна компанія Північної Америки, спочатку хотіла заручитися підтримкою низки акціонерів U.S. Steel щодо купівлі її електросталеплавильного виробництва, але згодом домовилася з Cleveland-Cliffs, пише Financial Times.

Близькі до U.S. Steel джерела наголошували, що компанія не має наміру продавати себе будь-кому, крім Nippon Steel. У 2023 році U.S. Steel відхилила пропозицію Cleveland-Cliffs про свою купівлю з оцінкою $35 з розрахунку на акцію.

U.S. Steel і Nippon Steel оскаржують рішення президента США Байдена про блокування запланованого злиття. Компанії хочуть, щоб суд розпорядився про новий розгляд угоди з погляду національної безпеки.

Другий позов компанії подали проти президента профспілки United Steelworkers Девіда Макколла та генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвеса зі звинуваченням у "незаконних та скоординованих діях, спрямованих на запобігання угоді".

Крім того, U.S. Steel і Nippon Steel сподіваються переконати Дональда Трампа, який 20 січня вступає на посаду президента США, скасувати рішення Байдена, пише FT. Проте Трамп також виступав проти їхньої угоди.

Згідно з рішенням американської влади компанії мають скасувати транзакцію з початку лютого до 18 червня.