У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків. Навіщо це роблять

Ласкаво просимо до Thistle - першої та єдиної у Великій Британії кімнати вживання наркотиків.

Після майже десятиліття суперечок щодо законів про наркотики, цей центр готовий до відкриття.

13 січня він прийняв своїх перших клієнтів, які зможуть там зробити ін'єкцію нелегально придбаного героїну чи кокаїну під медичним наглядом.

The Thistle розташований у східній частині Глазго, де велика кількість людей вживають наркотики в громадських місцях.

Мета цього проєкту, який фінансує уряд Шотландії, - зменшити кількість передозувань та шкоду від наркотиків, а також зробити вживання наркотиків менш помітним для суспільства.

Користувачів не притягують до відповідальності

Закони про наркотики ухвалює парламент у Лондоні, але їхнє виконання забезпечують шотландські суди.

Проєкт змогли реалізувати лише тому, що старший прокурор Шотландії, лорд-адвокат, оголосив про зміну політики, в рамках якої людей не будуть притягувати до відповідальності за зберігання заборонених наркотиків під час перебування в закладі.

Уряд Великої Британії заявив, що не планує запроваджувати інші такі центри, але не буде втручатися в проєкт у Глазго.

Деякі місцеві жителі виступають проти цього плану - вони вважають, що він сприятиме розвитку торгівлі наркотиками в цьому районі. А благодійна організація, яка займається боротьбою з залежностями, стверджує, що це "спонукатиме людей завдавати собі шкоди".

BBC Scotland News провели екскурсію по цьому закладу напередодні його офіційного відкриття.

Thistle створили за моделлю понад 100 подібних об'єктів по всьому світу.

Він працюватиме з 09:00 до 21:00 365 днів на рік.

Люди, які приходять до центру з наркотиками, повинні пройти реєстрацію.

Всередині є вісім кабінок, де медперсонал буде контролювати ін'єкції та реагувати у випадку передозування.

У кімнаті споживання не буде можливості тестувати наркотики, які вживають відвідувачі, але буде створене безпечне середовище для них.

Співробітники The Thistle будуть працювати 365 днів на рік

Керівниця проєкту Лінн Макдональд каже, що персонал наразі не знає, скільки ін'єкцій будуть робити у центрі щодня.

"Деякі служби, подібні за розміром до нашої в інших країнах, приймають до 200 людей на день, але це дійсно важко передбачити", - пояснює вона.

"Будуть люди, які, можливо, будуть приходити раз на день, будуть такі, хто приходитиме двічі на день. Можливо, будуть люди, які приходитимуть 10 разів на день - залежно від того, як вони вживають наркотики", - додає керівниця центру.

Заклад також має кабінети медичної консультації, реанімаційну та спостережну кімнату, кухню та вітальню.

Користувачі також матимуть доступ до вживаного одягу та душових.

Експлуатаційні витрати Thistle протягом наступних трьох років досягнуть майже 8,5 мільйона доларів.

Центр розташований поруч із клінікою, де 23 людям, які давно вживають наркотики, зараз призначають фармацевтичний героїн.

У новому закладі не пропонуватимуть наркотики - відвідувачі приноситимуть їх самі.

У попередньому звіті Національної служби охорони здоров'я йшлося, що "у громадських місцях у центрі Глазго приблизно від 400 до 500 людей регулярно вживають ін'єкційні наркотики".

Клінічним керівником проєкту є доктор Сакет Пріядарші - керівник відділу лікування алкогольної та наркотичної залежності у NHS Greater Glasgow.

"Є низка місць, які давно стали публічними місцями ін'єкцій", - каже він.

"Ми також знаємо, що в цьому районі є скупчення людей, які роблять ін'єкції поза домом і мають найвищі показники шкоди та смертності від наркотиків у Шотландії, якщо не в усьому Сполученому Королівстві", - додає доктор Пріядарші.

Центр матиме усе необхідне для ін'єкцій

Він має надію, що цей проєкт допоможе вирішити питання щодо сміття, пов'язаного з наркотиками, і публічного вживання ін'єкційних наркотиків у цьому районі.

"Ми не кажемо, що це якимось чином вплине на національну картину смертності, пов'язаної з наркотиками, або навіть на місто загалом, - каже він. - Ми зосереджуємося на дуже сконцентрованій невеликій частині населення".

"Я сподіваюся, що в інших частинах Шотландії використають наш приклад і подумають, чи актуально це для них", - додає лікар.

Правові бар'єри

Кімнати для споживання наркотиків - не нова концепція.

Вперше їх випробували у 1986 році у Швейцарії, а згодом вони поширилися в інших європейських країнах, зокрема Данії, Португалії, Нідерландах, Німеччині та Іспані], а також у Канаді та Нью-Йорку у США.

Доктор Пріядарші брав участь у роботі аналітичного центру, який вперше запропонував створити таку кімнату в Шотландії ще в 2008 році.

Об'єднана інтеграційна рада Глазго - орган, до складу якого входять місцева служба охорони здоровʼя NHS і міська рада Глазго, яка керує послугами охорони здоров'я та соціального забезпечення - вперше схвалила плани створення закладу в 2016 році.

Урна для гострих предметів на стіні однієї з ін'єкційних кабін

Це сталося після спалаху ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків у місті роком раніше - найгіршого за останні три десятиліття у Британії.

Для того, щоб цей план спрацював, людям мали дозволити приносити незаконно придбані наркотики до приміщення NHS без загрози судового переслідування.

Попри те, що уряд Шотландії підтримав ці пропозиції, у країні діють закони про наркотики, які ухвалює центральний уряд Британії.

Міністерство внутрішніх справ не підтримало план, і його втілення відклали.

Однак кілька років потому до нього повернулися - коли у 2023 році лорд-адвокат Шотландії Дороті Бейн заявила, що "в інтересах суспільства" не буде відкривати провадження у таких справах.

Занепокоєння громади

Перед остаточним запровадженням проєкту чиновники охорони здоров'я мали проконсультуватися з місцевою громадою в районі Калтон.

Протягом року BBC Scotland News відвідувала численні зустрічі між персоналом центру та місцевими жителями, які хотіли отримати більше інформації про цей проєкт.

Дехто з них висловлював занепокоєння щодо потенційного зростання наркоторгівлі та безладів у цьому районі.

Інші скаржилися на недостатнє інвестування в один із найбідніших районів міста.

Аннмарі Ворд є виконавчою директоркою благодійної організації Faces and Voices of Recovery UK.

Вона ставить під сумнів пріоритети витрат на центр і каже, що діяльність не можна вважати допомогою в лікуванні.

"Спостерігати, як хтось завдає собі такої сильної та катастрофічної шкоди - це не інноваційно і не прогресивно", - вважає вона.

Вона додає, що наркозалежні люди часто не мають доступу до послуг з реабілітації, і на цьому тлі центр виглядатиме "пародією".

"Чи зупинить він смерті людей? Не думаю. Я думаю, що він заохочуватиме людей продовжувати завдавати собі шкоди", - каже Ворд.

"Я б хотіла, щоб гроші йшли на послуги, які можуть допомогти людям повернути собі життя", - додає вона.

Лорд-адвокат Дороті Бейн

Своєю чергою, лорд-адвокат Дороті Бейн каже, що задоволена тим, що заклад у Глазго може надати можливість службам підтримки співпрацювати з найбільш уразливими групами людей у ​​суспільстві.

"Я розумію, що ця політика може бути джерелом занепокоєння для тих, хто живе і працює поблизу закладу", - каже вона.

"Його політика є дуже вузькою і не означає, що толеруватимуться інші правопорушення, - додає вона. - Вона не включає продаж наркотиків, і поліція Шотландії контролюватиме ці та інші злочини, як і раніше".

"Усі вживають"

BBC Scotland у грудні поспілкувалася з Джулі (імʼя змінене), яка вживала наркотики шість років і спала на вулиці у Глазго.

"Ситуація з наркотиками в Глазго зараз набагато складніша і серйозніша, - каже вона. - Усі вживають. Ви йдете вулицею, ви бачите атрибутику. Ви зайдете на ріг - ви побачите, що хтось вживає наркотики".

"Що стосується кімнати споживання - я думаю, що всі будуть нею користуватися. Але це питання довіри", - додає вона.

Thistle створено за моделлю понад 100 подібних об'єктів по всьому світу

Девід Кларк також живе на вулиці і намагається відмовитися від наркотиків після рецидиву.

"Якщо центром будуть правильно керувати - це добре", - вважає він.

"Але коли люди купують наркотики тут [у центрі міста], вони не захочуть іти туди [на Гантер-стріт, де розташований центр], правда ж? Ось у чому заковика", - додає Девід.

"Але я підтримую такі речі, якщо вони рятуватимуть життя", - каже він.

Смерті від наркотиків

Криза смертності від наркотиків у Шотландії триває.

Кількість смертельних випадків передозування невпинно зростала протягом 2010-х років до рекордного рівня в 1339 у 2020 році.

Відтоді цифри стабілізувалися, але вперто залишаються високими.

Тоді як в Англії та Уельсі у 2023 році зафіксували рекордну кількість смертей від передозування, рівень смертності в Шотландії за той самий рік був понад удвічі більшим.

У 2021 році уряд Шотландії оголосив про свою "національну місію" з боротьби зі смертністю від наркотиків, на яку виділили 250 мільйонів фунтів стерлінгів протягом п'яти років.

Це призвело до широкого розповсюдження препарату для запобігання передозуванням налоксону, покращення стандартів лікування залежностей і обіцянок збільшити кількість місць у стаціонарних реабілітаційних закладах.

Міністр охорони здоров'я Шотландії Ніл Грей привітав відкриття центру.

"Це абсолютно відповідає національній місії щодо зменшення шкоди", - сказав він.

"Йдеться про те, щоб люди могли без стигматизації отримати доступ до послуг і підтримки, - додав Грей. - Тому що справа не лише в безпечному вживанні, в рамках проєкту доступне також комплексне втручання".

Уряд Великої Британії заявив, що "не планує запроваджувати кімнати вживання наркотиків".

"Ми також продовжуватимемо вживати профілактичних заходів у сфері охорони здоров'я, щоб боротися з найбільшими вбивцями в нашому суспільстві, включно зі зловживанням наркотиками, і краще підтримувати людей, щоб вони могли жити довше та здоровіше", - йдеться у заяві.