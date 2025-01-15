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АНАЛІТИКА

МЕА знизило прогноз поставок нафти у 2025р на 100 тис. б/д - до 104,7 млн б/д

 

Світові поставки нафти в 2025 році прогнозуються на рівні 104,7 млн барелів на добу, що на 1,8 млн б/д вище, ніж у 2024 році, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше аналітики організації оцінювали світову пропозицію нафти у 2025 році в 104,8 млн б/д. Таким чином, в актуальному звіті прогноз знижено на 100 тис. б/д.

Оцінку поставок у 2024 році залишено без змін - 102,9 млн б/д, попри їх невелике підвищення на 20 тис. б/д у грудні - до 103,5 млн б/д, що на 390 тис. б/д більше, ніж у грудні-2023.

Таким чином, тепер МЕА оцінює зростання світових поставок нафти торік у 660 тис. б/д, у 2025-му очікує збільшення на 1,8 млн б/д. МЕА вважає, що таке зростання пропозиції відбудеться навіть за умови, якщо низка країн ОПЕК+ не почне згортання своїх добровільних скорочень видобутку нафти з квітня, як це передбачає поточний план.

На думку аналітиків агентства, основний приріст поставок у 1,5 млн б/д забезпечать країни, що не входять в альянс. Збільшення в поточному році пропозиції ОПЕК+ в МЕА оцінюють "у скромні 290 тис. б/д".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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