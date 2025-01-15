Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЕА знизило прогноз поставок нафти у 2025р на 100 тис. б/д - до 104,7 млн б/д
12:11 15.01.2025 |
Світові поставки нафти в 2025 році прогнозуються на рівні 104,7 млн барелів на добу, що на 1,8 млн б/д вище, ніж у 2024 році, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Місяцем раніше аналітики організації оцінювали світову пропозицію нафти у 2025 році в 104,8 млн б/д. Таким чином, в актуальному звіті прогноз знижено на 100 тис. б/д.
Оцінку поставок у 2024 році залишено без змін - 102,9 млн б/д, попри їх невелике підвищення на 20 тис. б/д у грудні - до 103,5 млн б/д, що на 390 тис. б/д більше, ніж у грудні-2023.
Таким чином, тепер МЕА оцінює зростання світових поставок нафти торік у 660 тис. б/д, у 2025-му очікує збільшення на 1,8 млн б/д. МЕА вважає, що таке зростання пропозиції відбудеться навіть за умови, якщо низка країн ОПЕК+ не почне згортання своїх добровільних скорочень видобутку нафти з квітня, як це передбачає поточний план.
На думку аналітиків агентства, основний приріст поставок у 1,5 млн б/д забезпечать країни, що не входять в альянс. Збільшення в поточному році пропозиції ОПЕК+ в МЕА оцінюють "у скромні 290 тис. б/д".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна за 11 місяців 2024 року збільшила експорт товарів на 16,5% до $38,4 мільярда - Держстат
|САП і НАБУ підтримують альтернативний проєкт закону про скасування «правок Лозового»
|Міноборони торік акумулювало для потреб армії ₴680 мільярдів
|Влада хоче запустити оподаткування доходів із цифрових платформ. Гетманцев очікує 10 мільярдів на рік від Glovo, Bolt, Uklon та інших
|Україна починає планові перевірки якості будівельної продукції
|Рада підтримала запровадження мораторію на банкрутство «Південмашу»
|Рада підтримала спрямування коштів «Укренерго» від диспетчеризації на балансуючий ринок та виробникам зеленої е/е
Бізнес
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple