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Китайські банки запроваджують територіальні обмеження для компаній, що працюють з РФ, – ЗМІ
10:47 10.09.2024 |
Китайські банки почали запроваджувати обмеження щодо місцевих компаній, що працюють з Росією - їм забороняють відкривати рахунки за межами своєї провінції.
Про це пише the Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.
За словами одного зі співрозмовників видання "Вєдомості", компанія з провінції Сичуань, яка поставляє свою продукцію в Росію, намагалася відкрити рахунок у банку в провінції Шаньдун, але їй відмовили. З цією проблемою також зіштовхнувся постачальник іншого російського імпортера.
Випадки відмов у відкритті рахунку стають дедалі частішими, але оцінити масштаб явища складно, оскільки відсутні офіційні дані, кажуть експерти.
Подібні територіальні обмеження деякі банки КНР почали запроваджувати приблизно у квітні-травні. За словами співрозмовників, банкіри можуть не відмовляти офіційно: вони пропонують чекати на відкриття рахунку шість місяців, а потім ще стільки ж.
Відмовляючи у відкритті рахунку компаніям з інших провінцій, китайські банки перестраховуються, щоб не підпасти під вторинні санкції Заходу, вважають юристи.
Вони наголошують, що нове обмеження є серйозним викликом для російсько-китайської торгівлі. На тлі відмов постачальники змушені відкривати нові рахунки у тих банках, які продовжують брати гроші з Росії. Але пошук нових організацій збільшує транзакційні витрати та затримує платежі.
Проблеми з платежами між Росією та Китаєм
На початку вересня повідомлялося, що на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм президент РФ Владімір Путін попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.
Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.
Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.
Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.
До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.
Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.
Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.
Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками - це надовго.
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