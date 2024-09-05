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АНАЛІТИКА

Уряд Британії представив плани щодо усунення всіх спадкових перів з числа Палати лордів

 

Уряд Британії пропонує усунути з Палати лордів усіх спадкових перів, що залишилися, в рамках найбільшої за чверть століття реформи парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Згідно з пропозиціями, висунутими міністрами в четвер, 92 спадкових перів Великої Британії, які успадкували свої титули від батьків, втратять право засідати і голосувати у верхній палаті.

Цей крок завершить реформи, розпочаті урядом Тоні Блера, який у 1999 році скасував 700-річне право всіх спадкових перів засідати в Палаті лордів. Лише 92 з них, обраних з усієї групи, було дозволено залишитися до тих пір, поки не буде досягнуто домовленості про їх повну ліквідацію.

Всі 92 спадкових перів, які зараз займають місця в Палаті лордів, є білими чоловіками, і їхній середній вік трохи менше 70 років. Вони продовжують поповнювати свої ряди, проводячи довибори, коли один з них виходить на пенсію або помирає.

У своєму маніфесті лейбористи заявили, що подальше існування спадкових перів є "невиправданим".

Урядовий законопроєкт означатиме, що у верхній палаті більше не буде спадкових перів. Граф-маршал і лорд великий камергер, які, як очікувалося, збережуть свої місця через їхні церемоніальні функції, також будуть усунуті.

Законопроєкт, ймовірно, стане законом наступного року і виконає зобов'язання Лейбористського маніфесту.

Нік Томас-Саймондс, міністр з питань конституції, сказав, що це "знакова реформа".

"Спадковий принцип у законотворчості проіснував занадто довго і не відповідає сучасній Британії. Друга палата відіграє життєво важливу роль у нашій конституції, і люди не повинні голосувати за наші закони в парламенті за випадковим збігом обставин", - сказав він.

Лідерка Палати лордів Анжела Сміт раніше заявляла, що лейбористи хочуть скоротити чисельність палати, яка налічує близько 800, до того ж розміру, що і Палата громад, яка налічує 650 членів. Більшість членів Лордів призначаються довічними персами, хоча 26 місць зарезервовані для архієпископів і єпископів Англіканської Церкви.

У своєму маніфесті лейбористи зобов'язалися запровадити пенсійний вік у 80 років для довічних перів і врешті-решт замінити лордів альтернативною другою палатою, яка буде більш репрезентативною для Великої Британії.

Наразі в парламенті налічується 277 консервативних перів, 185 лейбористів і 183 перехресних перів.

Законопроєкт про скасування інституту спадкових перів пройде перше читання в Палаті громад у четвер, а друге читання відбудеться пізніше цієї осені. Урядовці очікують, що після того, як законопроєкт потрапить до Палати лордів, його будуть довго обговорювати.

Єдиною країною, окрім Великої Британії, яка має спадковий елемент у своєму законодавчому органі, є Лесото, згідно з даними Конституційного відділу Університетського коледжу Лондона.

Лейбористський уряд Великої Британії на чолі із сером Кіром Стармером офіційно оголосив про наміри реформувати верхню палату парламенту - Палату лордів, скоротивши її чисельність і встановивши обмеження за віком у липні, після приходу до влади.
Ключові теги: Британія
 

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