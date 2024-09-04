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АНАЛІТИКА

У 2024 році Китай інвестував у напівпровідники $25 млрд — більше, ніж США, Тайвань та Південна Корея разом

 

Китай став найбільшим покупцем обладнання для виробництва мікросхем. У першій половині 2024 року китайські компанії інвестували $25 млрд у виробництво напівпровідників.

Інвестиції Китаю перевищили витрати Південної Кореї, Тайваню та США у цій галузі. Очікується, що у 2024 році Китай витратить на фабрики чипів $50 млрд. На тлі санкцій китайські компанії прагнуть максимально локалізувати виробництво у власній країні. У 2024 та 2025 очікується запуск більше десятка відповідних фабрик.

Інвестиції не обмежуються найбільшими виробниками, як Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) та Hua Hong, середні та дрібні підприємства також залучені. Інвестиції дозволили Китаю зберегти позиції найбільшого у світі ринку обладнання для виробництва мікросхем. Практично всі нові китайські фабрики зосереджені на завершальних вузлах виробництва, оскільки їм важко отримати передові техпроцеси.

Китай є єдиним великим ринком, який збільшив витрати на виробництво порівняно з попереднім роком, попри уповільнення світової економіки. Навпаки, Тайвань, Південна Корея та Північна Америка скоротили свої інвестиції в напівпровідникове обладнання.

Зростання витрат у Китаї також суттєво вплинуло на інших виробників мікросхем. Такі компанії, як американські Applied Materials, Lam Research та KLA, японська Tokyo Electron та нідерландська ASML. Компанії повідомили про збільшення прибутку від китайських замовників. Їхній внесок у прибутки коливається від 32% (Applied Materials) до 49% (ASML).

Агресивні закупівлі Китая призвели до того, що капіталомісткість індустрії чипів нарощувалася на 15% щорічно протягом чотирьох років поспіль. Як і глобальні продажі напівпровідників, цей показник є ключовим для моніторингу рівноваги попиту та пропозиції в галузі. В цілому перспективи напівпровідникової промисловості залишаються хорошими. Зростання у 2024 році в основному було зумовлене попитом на чипи пам'яті та процесори штучного інтелекту.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

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