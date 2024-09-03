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АНАЛІТИКА

Російські банкіри визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго

 

Поки російська влада рапортує про перехід на розрахунки в національних валютах і штампує закони про альтернативні способи платежів, безпосередні учасники зовнішньої торгівлі та банкіри визнають: переказувати та отримувати гроші за товари та послуги, як і раніше, складно і просвіту не видно.

Про це пише The Moscow Times.

Щоб привернути менше уваги, розрахунки з Китаєм стали проводитися через сільські банки. На них покладалися великі надії: вони не працюють із доларами і їм начебто не страшні вторинні санкції США.

"Раніше ми знали першу лінійку китайських банків, потім опустилися на регіональний рівень, як правило, на північний схід; Зараз ми фактично опустилися на третій рівень - рівень округу", - розповів голова правління "МСП Банку" Іван Подберезняк.

Втім, системного, "магістрального" рішення, за його словами, немає: "Я боюсь, його не буде". Жоден із багатьох нещодавно легалізованих варіантів - розрахунки в криптовалютах та за готівку, бартер та інше - рішенням не стане, а будь-який спосіб обходу, швидше за все, виявиться тимчасовим.

"Ми зробимо інфраструктурне рішення - його можуть закрити через якийсь час, зробимо інше - також закриють", - пояснив банків.

Цю проблему визнавав і Центробанк Росії.

"Виникає небезпека накладання рестрикцій на інститути, які проводитимуть операції в криптовалютах з російським бізнесом", - говорив заступник голови ЦБ РФ Алексєй Гузнов.

Подберезняк вважає неможливість відстежити платіж через блокчейн ілюзією: у сучасному світі за будь-яким цифровим слідом "можна дійти та побачити, хто зробив платіж".

"Є дві абсолютно суверенні країни: Росія та Китай. А платежі ходять цими маленькими лазівками. У середньостроковій та довгостроковій перспективі це ненормально". І поки в Китаї не з'явиться політична воля проводити платежі, "яке б рішення ми не знаходили, платежі ходитимуть лише кустарно", - сказав він.

За його словами, навряд чи варто на це розраховувати: за всіх геополітичних міркувань роль Росії для китайської економіки не можна порівняти з участю США.

Про те, наскільки гострою є проблема платежів, говорить поведінка компаній: за словами керівника пекінського офісу China Window Consulting Group Александра Зайнігабдінова, виявивши новий канал, вони приховують його один від одного і навіть дезінформують інших, щоб мати можливість самим користуватися цим каналом якомога довше.

Проблеми з розрахунками в Росії

Раніше повідомлялося, що китайські банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали ретельно й довго перевіряти і найчастіше відмовлятися обробляти перекази до Росії і з неї: частка відмов сягає 80%.

До того стало відомо, що Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Як повідомлялося, на початку серпня президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, в березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив'язані до долара США (USDT).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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