У Франції випробують заборону мобільних телефонів в школах для дітей до 15 років

У Франції розпочинається експеримент із заборони мобільних телефонів у школах для учнів віком до 15 років, що має на меті дати дітям "цифрову паузу", яка, якщо буде визнана успішною, може бути поширена на всю країну вже з січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Трохи менше 200 середніх шкіл візьмуть участь в експерименті, який вимагатиме від дітей здавати телефони після прибуття до школи. Заборона на пристрої йде далі, ніж закон 2018 року, який забороняв учням початкових і середніх шкіл користуватися телефонами на території школи, але дозволяв їм зберігати їх при собі.

Анонсуючи випробування у вівторок, виконувачка обов'язків міністра освіти Ніколь Беллубе заявила, що його мета - дати молодим людям "цифрову паузу". Якщо експеримент виявиться успішним, заборона буде введена в усіх школах з січня, сказала Беллубе.

Комісія, створена президентом Емманюелем Макроном, висловила стурбованість тим, що надмірне перебування дітей перед екранами згубно впливає на їхнє здоров'я та розвиток.

У 140-сторінковому звіті, опублікованому в березні, зроблено висновок, що існує "дуже чіткий консенсус щодо прямого і непрямого негативного впливу цифрових пристроїв на сон, сидячий спосіб життя, недостатню фізичну активність і ризик надмірної ваги і навіть ожиріння ... а також на зір".

У доповіді говориться, що "гіпер" використання телефонів та інших цифрових технологій шкідливе не тільки для дітей, але й для "суспільства і цивілізації".

У доповіді рекомендується контролювати використання мобільних телефонів дітьми поетапно: ніяких мобільних телефонів до 11 років, мобільні телефони без доступу до Інтернету у віці від 11 до 13 років, телефони з доступом до Інтернету, але без доступу до соціальних мереж до 15 років.

Вона також запропонувала, щоб діти до трьох років взагалі не мали доступу до цифрових пристроїв, які, за її словами, "не є необхідними для здорового розвитку дитини".

Заборона телефонів у школах вже давно обговорюється по всій Європі. У країнах, де такі заборони існують, вони найчастіше обмежуються їх використанням і не вимагають від дітей здавати їх.

У Німеччині формальних обмежень немає, але більшість шкіл заборонили використання мобільних телефонів і цифрових пристроїв у класах, окрім як у навчальних цілях. Квазі-заборона діє в класах нідерландських середніх шкіл з початку цього року, але як рекомендація, а не юридичне зобов'язання. З цього навчального року директива також поширюватиметься на початкові школи.

Італія рано запровадила заборону на використання телефонів, ввівши її у 2007 році, а потім пом'якшивши у 2017 році і знову запровадивши у 2022 році. Це стосується всіх вікових груп.

У лютому цього року британський уряд видав інструкцію для шкіл "щодо заборони використання мобільних телефонів протягом навчального дня", але заявив, що рішення про політику використання телефонів мають приймати окремі директори та керівники шкіл.

Португалія експериментує з компромісом, запроваджуючи кілька днів без телефонів у школах щомісяця, в той час як в Іспанії школи в деяких автономних регіонах запровадили заборону, але загальнонаціональної заборони немає.

Нагадаємо, члени нового уряду Нідерландів не можуть користуватись телефонами, смарт-годинниками чи планшетами під час своїх зустрічей - їх тримають у сейфі через побоювання шпигунства.