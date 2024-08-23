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Підстав для занепокоєння немає: Єврокомісія відповіла на скаргу Угорщині та Словаччині щодо «Лукойлу»
17:49 23.08.2024 |
У Єврокомісії вивчили ситуацію довкола поставок нафти російської компанії «Лукойл» до Угорщини та Словаччини, що здійснювалися територією України та припинилися після запровадження Києвом санкцій проти цієї російської компанії. Підстав для занепокоєнь у Єврокомісії не побачили.
Як передає Укрінформ, про це в коментарі Радіо Свобода заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
«Ми дослідили вплив санкцій України на російського постачальника енергоресурсів «Лукойл» та зібрали інформацію з усіх боків - Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії , щоб отримати повну та точну картину ситуації. ... Постачання сирої нафти через трубопровід Brotherhood триває, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою», - зазначив посадовець.
У Єврокомісії також вказують, що отримали від української влади підтвердження, що транзит сирої нафти з РФ до Угорщини та Словаччини не зазнав впливу, оскільки «Лукойл» не є її власником.
«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо із зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити власні зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива», - підсумував Домбровскіс.
Як повідомляв Укрінформ, Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника "Лукойл" після того, як минулого місяця Україна ввела заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії нафтопроводом «Дружба» через свою територію. Цей крок обурив офіційних осіб у Словаччині та Угорщині, які стверджували, що блокування поставок поставить під загрозу їхню енергетичну безпеку. Європейська комісія отримала лист від міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини зі скаргою на санкції, які Україна застосувала проти компанії «Лукойл».
Речник Європейської комісії сказав, що аналіз ЄС не показує безпосереднього ризику для поставок двом країнам, і що зараз Єврокомісія чекає на детальнішу інформацію від Угорщини та Словаччини.
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