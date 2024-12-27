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Атаки на кораблі в Червоному морі коштували Єгипту сім мільярдів доларів доходів
23:39 26.12.2024 |
Перебої в Червоному морі коштували Єгипту 7 мільярдів доларів доходів від Суецького каналу.
Про це пише Bloomberg.
Перебої в Червоному морі - наслідок морських атак хуситів - коштували Єгипту щонайменше 7 мільярдів доларів доходів від Суецького каналу 2024 року.
Доходи від життєво важливого міжнародного водного шляху впали більш ніж на 60%.
Суецький канал є життєво важливим джерелом іноземної валюти для економіки Єгипту вартістю 380 мільярдів доларів, чия валюта впала до рекордно низького рівня за останній місяць.
Атаки хуситів завдали Єгипту значної шкоди, відколи вони розпочалися наприкінці 2023 року. Базована в Ємені група бойовиків не нападала на єгипетські активи, але вона фактично закрила південну частину Червоного моря і частину Аденської затоки для більшості західних судноплавних компаній, позбавивши їх можливості використовувати Суецький канал для переміщення товарів між Європою і Азією.
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