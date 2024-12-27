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Обіцянку Трампа щодо виготовлення залишку Bitcoin лише в США неможливо реалізувати
23:53 26.12.2024 |
Обіцянка Дональда Трампа про те, що весь залишок Bitcoin має бути "виготовлений у США", може виявитися однією з найскладніших для виконання.
Про це пише агентство Bloomberg.
Трамп зробив цю обіцянку в червні у своєму дописі на платформі Truth Social після зустрічі в Мар-а-Лаго з групою керівників компаній, які займаються майнінгом криптовалют.
"Це типовий коментар для Трампа, але це абсолютно нереально," - зазначив Ітан Вера, операційний директор компанії Luxor Technology, яка надає програмне забезпечення та послуги для майнерів.
Хоча ця обіцянка і вважається символічним актом підтримки, в реальності її майже неможливо виконати, оскільки блокчейни є децентралізованими мережами, які ніхто не контролює і з яких ніхто не може бути виключений.
Крім того, сектор стає дедалі конкурентнішим, оскільки великомасштабні операції з майнінгу з'являються по всьому світу, намагаючись отримати частку від десятків мільярдів доларів, які щорічно генерує ця індустрія.
Серед нових конкурентів - російські олігархи, королівські родини з Дубая та китайські бізнесмени в Африці. Вони вкладають значні кошти та мають доступ до величезних енергетичних ресурсів, щоб долучитися до цього прибуткового, але енергомісткого процесу.
Близько 95% із 21 мільйона біткоїнів, які можуть бути створені, вже видобуто, хоча досягнення цієї граничної кількості очікується приблизно через 100 років.
За останні роки майнінг біткоїнів у США перетворився на багатомільярдну індустрію завдяки експоненційному зростанню вартості токенів. Однак, за оцінками аналітиків, загальна обчислювальна потужність майнерів у США становить менше 50% від глобального показника, що робить неможливим забезпечення роботи всієї мережі силами лише американських компаній.
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