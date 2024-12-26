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АНАЛІТИКА

ЗМІ: США кажуть про перші ознаки, що літак AZAL збила ППО РФ

 

Є перші ознаки того, що саме ракета російської системи протиповітряної оборони (ППО) стала причиною того, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який 25 грудня виконував рейс J28243 з Баку до Грозного, розбився поблизу міста Актау в Казахстані. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили агентства Reuters та AFP з посиланням на неназваного американського посадовця.

Співрозмовник, на якого посилаютсья агенції, також додав, що якщо ці свідчення виявляться точними, вони підкреслять "безрозсудність Росії у її вторгненні в Україну".

ЗМІ: Попередні результати вказують на ракету ЗРК "Панцир-С"

Нагадаємо, що внаслідок падіння літака, який перевозив 62 пасажирів та п'ятьох членів екіпажу, загинули 38 людей.

Раніше у четвер Reuters та Euronews з посиланням на джерела у Азербайджані, знайомі з розслідуванням, повідомили про те, що спричинити падіння літака могла російська ракета. Зокрема, за даними джерел Euronews, ракета класу "земля-повітря" була випущена під час того, як над Грозним фіксувалася повітряна активність безпілотника.

Азербайджанське видання AnewZ з посиланням на джерела в уряді країни повідомило, що, за попередніми результатами розслідування, ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С". Одне з джерел Reuters також повідомило, що попередні результати показали, що літак був збитий російською системою "Панцир-С", а його зв'язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко після трагедії теж заявив, що літак був збитий саме з російського ЗРК.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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