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Китай у липні імпортував рекордний обсяг іранської нафти через Малайзію
17:04 20.08.2024 |
Минулого місяця Китай імпортував рекордний обсяг сирої нафти з Малайзії, що вказує на відновлення апетиту до дешевшої іранської нафти, оскільки нафтопереробники борються з нижчою маржею через економічний спад. Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними уряду Китаю, найбільший у світі імпортер сирої нафти отримав 6,21 млн тонн у липні з Малайзії. Це еквівалентно 1,47 млн барелів на день (б/д), або майже втричі перевищує середньодобовий видобуток у країні південно-східної Азії протягом 2023 року.
Моря біля Малайзії вже давно є центром для перекачування сирої нафти й нафтопродуктів з одного танкера на інший, іноді для маскування країни походження, зокрема з Ірану. Згідно з урядовими даними, Китай офіційно не купував іранських барелів із червня 2022 року.
Нафта з Ірану - найдешевший варіант для китайських покупців, і незалежні нафтопереробники, відомі як «чайники», шукають барелі від виробника ОПЕК, щоб підвищити свою маржу, кажуть трейдери, які беруть участь у ринку. Іранська легка нафта востаннє пропонувалася зі знижкою в $6 за барель до ICE Brent, додали вони, порівняно зі знижкою менше ніж в $1 для сирої нафти з росії.
Імпортери, зареєстровані у китайській провінції Шаньдун, були найбільшими покупцями малайзійської сирої нафти, на них припадало понад 70% обсягу, згідно з митними даними країни. Загалом вісім китайських регіонів, включаючи Ляонін і Хенань, брали нафту з країни південно-східної Азії, найбільше з жовтня 2023 року.
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