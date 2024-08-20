Санкції працюють: Китайські банки почали повертати у Росію платежі за вже доставлені товари, – ЗМІ

Банки з Китаю почали повертати російським замовниками платежі за товари, які китайські компанії вже доставили у Росію.

Про це пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на низку російських бізнесменів, юридичних компаній та банків.

Так розповіли чотири бізнесмени, які зіткнулися з такою проблемою, і підтвердили у юрфірмах FTL Advisers та SinoRuss, адвокатському бюро Nordic Star та банку для бізнесу "Бланк".

Один із російських імпортерів розповів, що чекав на проходження платежу в юанях до одного з найбільших банків Китаю близько трьох місяців, за цей час встиг оформити товар на російській митниці та отримати його, проте гроші раптово повернулися.

Іншому співрозмовнику газети китайський постачальник повідомив, що не може отримати платіж за товар у банку і тому вирішив відправити гроші назад.

На думку голови напряму зовнішньоекономічної діяльності російського банку "Бланк" Анастасії Сорокіної, основною причиною є непроходження комплаєнсу на стороні банків Китаю, які побоюються запровадження вторинних санкцій.

Такі випадки трапляються все частіше, але не є масовими, розповів партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв. Водночас він визнав, що зараз багато постачальників у КНР вважають за краще працювати на умовах повної передоплати або через акредитив.

Своєю чергою директор компанії "РМ лоджистик" Євген Ференець визнає, що подібні випадки набувають масового характеру. За його словами, постачальників з Китаю, готових відправити товар до фактичного отримання грошей за нього в умовах проблем з проведенням транскордонних переказів з Росії, стає все менше, тому що у них немає впевненості, що імпортер знайде спосіб оплатити товар.

Як санкції вплинули розрахунки Росії і Китаю

Раніше стало відомо, що невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.