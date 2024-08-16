Дешеві залізничні поїздки й електромобілі зменшують попит на бензин у Китаї





Прийняття Китаєм чистої енергії означає, що продажі бензину більше не отримують звичного зростання від святкових поїздок, пише Bloomberg.

Внутрішні туристи цього літа активно виїжджали, але викопне паливо відіграє меншу роль у перевезенні їх країною. Натомість високошвидкісна залізниця, що працює на електриці, й транспортні засоби з новою енергією з'їдають частку бензину, що є ще одним прикладом того, як попит на нафту в найбільшому світовому імпортері падає в міру того, як «зелений» перехід набирає обертів.

Зі слів джерел, обізнаних із цією справою, які спілкувалися на умовах анонімності, надходження бензину у двох найбільших роздрібних мережах Китаю, PetroChina Co. і Sinopec, із початку липня впали більш ніж на 5%.

Це та пора року, коли продажі й ціни на моторне паливо зазвичай зростають, але люди обирають альтернативні види транспорту, зокрема дешевші поїздки залізницею. Це літо також ознаменувалося екстремальною погодою по всій країні, від спеки до проливних дощів, які, можливо, не дозволяли людям здійснювати тривалі поїздки на своїх автомобілях. А ті, хто подорожує власним авто, все частіше робитимуть це на електромобілях.

Згідно з даними China Railway Group, з початку липня залізнична мережа перевезла 605 млн пасажирів, що на 6,1% більше, ніж минулого року. Це підвищує попит на таксі, коли мандрівники досягають місця призначення. Гігант з організації поїздок Didi Global Inc., який є всюдисущим у Китаї, має автопарк, який переважно електричний.

«Зростання попиту на бензин цього року значно відстає від рівня минулого року», - сказав Ху Сюе, аналітик галузевого консультанта JLC. Він підрахував, що очевидний попит - виробництво плюс імпорт - на моторне паливо фактично впав у липні й серпні після того, як було зафіксовано 20%-ве річне зростання порівняно з тим же періодом торік.

На частку бензину припадає приблизно чверть нафтового ринку Китаю, і падіння споживання в країні, яка споживає кожен шостий барель у всьому світі, - серйозна перешкода для світових цін. Міжнародні агентства - від ОПЕК до Управління енергетичної інформації США - останніми тижнями знизили свої прогнози щодо попиту, посилаючись на послаблення Китаю.

Китайські нафтопереробники також забили на сполох. За даними Федерації нафтової й хімічної промисловості Китаю, у першому півріччі прибутки сектору впали більш ніж на 90%. Ситуація, ймовірно, погіршилася після того, як переробники підвищили вихід бензину, щоб задовольнити очікуване відновлення споживання у святкові дні, яке не відбулося.

Це сприяє збільшенню експорту, оскільки нафтопереробні заводи (НПЗ) дивляться за кордон, щоб поглинути свій надлишок. Згідно з даними Vortexa Ltd, у перші два тижні серпня продажі бензину за кордон становили 280 тис. барелів на день (б/д) проти 210 тис. б/д у липні.

Упереджена політика Пекіна також малює похмуру картину для майбутнього споживання. Поширення електромобілів та інвестиції у високошвидкісну залізницю притупили попит на бензин у Китаї, пік якого очікується на 2025 рік, заявило Міжнародне енергетичне агентство в червні.