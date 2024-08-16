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АНАЛІТИКА

Китай встановлює експортний контроль над металом, який використовується в боєприпасах

 

Міністерство торгівлі Китаю вирішило встановити експортний контроль над металом стибієм (інші назви - антимон, сурма), що широко використовується в боєприпасах і різко подорожчав останнім часом. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Країна запровадить обмеження з 15 вересня.

Bloomberg пише, що таким чином Китай посилює свій контроль над глобальними постачаннями критичних матеріалів, серед яких галій, германій, графіт.

Згідно з дослідженням Європейського Союзу від 2023 року, Китай є найбільшим у світі постачальником понад 30 найважливіших мінералів, на нього припадає 56% світових запасів сурми. Домінування Китаю на сировинному ринку накопичувалося десятиліттями, але в останні роки уряди США та інших західних країн докладають зусиль для забезпечення альтернативних постачань.

Сурма використовується в боєприпасах і антипіренах (речовини, що ускладнюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум'я), а також у кераміці, склі та гумових виробах.

Попри те що Китай є найбільшим у світі виробником сурми, її видобування суттєво впало за останні роки. Ця тенденція підігріла побоювання глобального дефіциту та спричинила різке зростання цін. Згідно з даними цінового агентства Fastmarkets, вартість металу цього року підскочила майже на 100% - до $23 150 за тонну, це найвищий показник, принаймні з 2005 року.

В Україні прояви стибію пов'язані з родовищами ртуті Донбасу (Микитівське рудне поле), проте вміст стибію в рудах низький (0,4-1%), технологія добування не була розроблена, що не давало змоги вилучати стибій навіть як супутній елемент разом зі ртуттю, родовище якої внаслідок виснаження запасів багатих руд 1995 року припинили експлуатувати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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