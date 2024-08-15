Росія та Індія шукають способи міняти рупії на рублі

У Росію прибула делегація індійського центробанку, щоб обговорити, як організувати торгівлю в національних валютах і вигадати спосіб визначення курсу рупії до рубля.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді Індії та банках, передає The Moscow Times.

Як зазначається, після початку розв'язаної війни проти України Росія переорієнтувала експорт нафти з Європи на азійські ринки, зокрема до Індії, і торгівля між ними різко зросла.

Індія стала основним покупцем російської нафти, а Росія - другим після Китаю експортером до Індії: за минулий фінансовий рік (він в Індії починається в квітні) експорт зріс на третину і перевищив $61 млрд, а у квітні-липні поставки склали $24 млрд - на 20% більше, ніж рік тому.

При цьому російський імпорт з Індії значно менший (приблизно $5 млрд на рік).

Оскільки рупія не конвертована, спроби розраховуватись у них призвели до того, що в Індії зависли величезні гроші. Суми називалися різні, аж до $39 млрд.

Видання Bloomberg перед липневим візитом прем'єра Індії Нарендри Моді називало $8 млрд, зараз Reuters із посиланням на посадовця говорить про "кілька мільйонів" доларів порівняно з колишніми оцінками у кілька мільярдів. Частину коштів довелося вкласти в індійські цінних паперів.

Втім, для розрахунків доводиться використовувати валюти третіх країн. Проти юанів заперечувала Індія, яка має складні відносини з Китаєм, а розрахунки в інших валютах більш вразливі. Є складнощі й із визначенням курсу рупії до рубля: зараз він встановлюється через долар.

Росія хотіла запустити торгівлю рупіями на "Московській біржі", але індійський Центробанк не дозволив.

Банкіри запевняли, що знайшли вирішення проблеми рупій, але воно дорого коштує експортерам. Виручка в рупіях після конвертації в рублі повертається до Росії з дисконтом 8-10%, згодом витрати скоротилися до 6%.

Зараз країни обговорюють, як все ж таки встановити прямий курс. Проте, щоб ринок довіряв йому, необхідна хоч трохи тривала історія торгівлі цими валютами.

Раніше повідомлялося, що Індія в червні збільшила частку постачання нафти з Росії в загальному обсязі імпорту цієї сировини до 45% з 41% у травні.

У липні повідомлялося, що індійські нафтопереробники могли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку розв'язаної Росією війни проти України в лютому 2022 року.

Раніше російський віцепрем'єр Александр Новак підтверджував, що Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу - індійська компанія Reliance Industries - уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.