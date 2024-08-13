Один із найбільших брокерів у Росії закрив виведення юанів з рахунків клієнтів

Про зупинення виведення юанів з рахунків клієнтів оголосила компанія "БКС Мир Инвестиций" - один із найбільших брокерів у Росії. Виведення китайської валюти з брокерських рахунків закрито всім клієнтам, зокрема на рахунки дочірнього "БКС Банку".

Про це йдеться в заяві компанії, передає The Moscow Times.

Одночасно з 13 серпня зупиняється поповнення валютних рахунків у юанях, попередили у БКС.

Рішення ухвалено "у зв'язку з ускладненням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях збільшенням часу при введенні/виведенні валюти та розрахунках угод".

Клієнтам компанії пропонується продати юані з брокерських рахунків та конвертувати їх у рублі.

За даними Центробанку РФ, на китайський юань зараз припадає понад 99% обігу російського біржового валютного ринку. Торги доларом та євро біржа зупинила 13 червня - наступного дня після того, як Мінфін США включив її до "чорних списків" разом із ключовими розрахунковими структурами - Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

Через два тижні після введення санкцій про проблеми з юаневими операціями на біржі повідомляли брокерська компанія "Синара" та "Сбербанк CIB" - інвестиційна "дочка" найбільшого російського держбанку. Через місяць стало відомо, що від роботи з "Мосбіржею" відмовився Bank of China - один із двох великих китайських держбанків, які мають дочірні підрозділи в Росії.

У результаті торгівля юанями виявилася залежною від єдиного великого банку Китаю - ICBC Bank. Саме він став проводити кліринг юаневих угод.

За даними Bloomberg, Центробанк Росії готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться також зупинити. Китайські банки, завдяки яким ще можливі ці операції, поступово згортатимуть співпрацю з "токсичною" біржею, говорило джерело агентства, близьке до регулятора.

Раніше в Центробанку РФ вказували, що потреба російського бізнесу у юаневих кредитах зростає, але вона не підкріплюється обсягом та швидкістю залучення коштів населення та бізнесу у китайській валюті.

Така тенденція спостерігається із грудня 2023 року, вона поглибилася після запровадження санкцій США проти "Московської біржі", яка змушена була припинити торги доларом та євро, а згодом взагалі приховала статистику про обсяги торгів валютою.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях

Як повідомлялося, Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.