Біржові ціни на газ у Європі досягли $435 за тис. куб. м

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It's a bit rich coming from them. - Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", - додав він.