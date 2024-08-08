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Біржові ціни на газ у Європі досягли $435 за тис. куб. м
22:36 07.08.2024 |
Ціни на газ у Європі на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів, випливає з даних лондонської біржі ICE.
Вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги о 9:00 на позначці $417,4 (+0,8%) за тисячу кубометрів.
Станом на 17.03 за Києвом їхня вартість становить $427,6 (+3,2%). На годину раніше вони вперше з грудня досягали $435,4 (+5,1%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня - $414,2 за тисячу кубометрів.
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