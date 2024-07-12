На Бразилію й Туреччину припадає майже 60% російського експорту ДП і газойлю

У I півріччі обсяги надходжень російського дизпального й газойлю в порти інших країн скоротилися на 4%, або на 0,87 млн т - до 23,5 млн т. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

На думку аналітиків «А-95», головною причиною скорочення морського експорту стало зменшення обсягів виробництва дистилятів на російських НПЗ через планові ремонти й позапланові зупинки внаслідок атак українських БпЛА. Згідно з даними росстату, за п'ять місяців обсяги виробництва дизельного пального в росії скоротилися на 0,77 млн т, до 35,9 млн т.

Головним напрямком постачань російських дистилятів у I півріччі стала Туреччина. Цього року в турецькі порти надійшло 8,67 млн т пального, що становить 37% загального російського морського експорту дизпального і газойлю.

В країни Африки за шість місяців 2024-го надійшло 6,66 млн т дистилятів, що становить 28% загального російського морського експорту. Пальне з російських портів переважно надходило до країн Північної і Західної Африки. Найбільшими отримувачами російського дизпального й газойлю на африканському континенті були Лівія (1,4 млн т), Гана (1 млн т), Єгипет (0,87 млн т), Туніс (0,87 млн т) і Сенегал (0,74 млн т).

Постачання дистилятів у Бразилію за підсумками I півріччя склало 5,27 млн т. Бразилія - найбільший споживач імпортного палива у Південній Америці. Її щомісячні потреби в імпорті дизелю - 1-1,1 млн т. До кінця 2023-го головним постачальником дистилятів у Бразилію були США, але нині основну частку бразильського імпорту становлять російські нафтопродукти. Російським компаніям вдалося потіснити американців з їхнього традиційного ринку збуту завдяки низьким цінам. Як наслідок, США збільшили обсяги експорту дизпального в інших напрямках, зокрема, в Європу.

На Близькому Сході в I півріччі опинилося 0,92 млн т російського дизпального і газойлю. Продукт із російських портів надходив до ОАЕ (414 тис. т), Ємену (300 тис. т), Лівану (134 тис. т) й Оману (67 тис. т). Примітно, що для постачань палива в ОАЕ, Ємен і Оман російським танкерам потрібно перетинати Баб-ель-Мандебську протоку, води якої постійно обстрілюють хуситські постанці з Ємену. Але це не завадило російським компаніям доправити цим маршрутом 781 тис. т пального, це більше, ніж будь-який інший постачальник.

Основні обсяги російського дизпального і газойлю відвантажувалися з порту «приморськ» (8,94 млн т, «новоросійськ» (4,25 млн т), «туапсе» (1,63 млн т), «висоцьк» (1,55 млн т) і «тамань» (1,02 млн т). На ці порти припало 74% загального обсягу відвантажень.

