Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Санкції працюють: Росіяни залишилися без імпортних парфумів
09:59 04.07.2024 |
Поставки імпортних парфумів у Росію почали різко скорочуватися. Так, за перші п'ять місяців поточного року вони впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а всього було продано 23,3 млн флаконів. У травні імпорт обвалився на 33,8%, до 3,83 млн позицій.
Про це пише Коммерсат, передає The Moscow Times.
Найбільш виражений спад поставок з-за кордону аналітики зафіксували у категорії одеколону: в шість разів на рік, до 8 тис. штук у травні.
У більш масштабному сегменті парфумів імпорт скоротився на 56% рік до року, до 372 тис. флаконів у травні. Постачання туалетної води знизилися на 12,5%, до 939 тис., парфумерної - на 20,1%, до 2,4 млн.
Імпорт парфумерії до Росії ускладнився 2022 року після початку розв'язаної Росією війни проти України, проте став відновлюватися через рік, але зі зміною географії поставок.
Якщо до повномасштабної війни в основному була представлена продукція з ЄС та Великої Британії, то після рітейлери почали наповнювати асортимент новими брендами з Китаю, Туреччини, Індії та країн Близького Сходу.
Проте, як зазначається, продукція з "дружніх" країн не змогла зайняти суттєву частку на російському ринку.
Робота міжнародних брендів у Росії
На початку квітня цього року стало відомо, що міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.
Люксові марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.
Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).
Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
ТОП-НОВИНИ
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Члени ОПЕК+ продовжують порушувати власні квоти на видобуток нафти - ЗМІ
|Інфляція в Туреччині в червні сповільнилася вперше за 8 місяців
|ЗМІ: Новому альянсу Бабіша й Орбана у Європарламенті не вдалося залучити двох цінних партнерів
|Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
|У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону
|Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу
|Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив
Бізнес
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре