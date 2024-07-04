Санкції працюють: Росіяни залишилися без імпортних парфумів

Поставки імпортних парфумів у Росію почали різко скорочуватися. Так, за перші п'ять місяців поточного року вони впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а всього було продано 23,3 млн флаконів. У травні імпорт обвалився на 33,8%, до 3,83 млн позицій.

Про це пише Коммерсат, передає The Moscow Times.

Найбільш виражений спад поставок з-за кордону аналітики зафіксували у категорії одеколону: в шість разів на рік, до 8 тис. штук у травні.

У більш масштабному сегменті парфумів імпорт скоротився на 56% рік до року, до 372 тис. флаконів у травні. Постачання туалетної води знизилися на 12,5%, до 939 тис., парфумерної - на 20,1%, до 2,4 млн.

Імпорт парфумерії до Росії ускладнився 2022 року після початку розв'язаної Росією війни проти України, проте став відновлюватися через рік, але зі зміною географії поставок.

Якщо до повномасштабної війни в основному була представлена ​​продукція з ЄС та Великої Британії, то після рітейлери почали наповнювати асортимент новими брендами з Китаю, Туреччини, Індії та країн Близького Сходу.

Проте, як зазначається, продукція з "дружніх" країн не змогла зайняти суттєву частку на російському ринку.

Робота міжнародних брендів у Росії

На початку квітня цього року стало відомо, що міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.

Люксові марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.

Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації".