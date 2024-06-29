Остання надія «Газпрому»: Туреччина скоротила закупівлі російського газу майже в 4 рази

Туреччина, яка стала другим найбільшим клієнтом "Газпрому" після припинення поставок до більшості європейських країн, різко скоротила імпорт із Росії.

Про це йдеться в даних статистики турецької Ради з регулювання енергетичного ринку (EPDK), передає The Moscow Times.

Як повідомляється, у квітні турецькі імпортери придбали у "Газпрому" лише 413 млн кубометрів трубопровідного газу, що в 3,6 раза менше, ніж того ж місяця рік тому (1,52 млрд кубометрів).

Закупівлі азербайджанського газу при цьому збільшилися - на 12%, до 1 млрд кубометрів. Ще 544 млн кубометрів Туреччина придбала в Ірані - удвічі більше, ніж у березні та лютому.

Від російського скрапленого газу турецькі компанії відмовилися зовсім: у квітні порти країни не прийняли жодного танкера із сировиною з Росії.

Найбільшим постачальником скрапленого газу в країну став Алжир (5 танкерів-газовозів), а загальні обсяги імпорту склали 437 млн кубометрів (-37% рік до року).

Туреччина, яка не приєдналася до санкцій проти Росії та стала великим "транзитним хабом" для російського імпорту та грошових потоків, минулого року виторгувала собі велику газову знижку, коли державна енергокомпанія Botas отримала право відстрочити платежі "Газпрому" на $4 млрд.

У травні повідомлялося, що минулого року Туреччина стала найбільшим у світі покупцем російських нафтопродуктів. Так, Туреччина отримала загалом 18% дизеля, газойлю, авіагасу та іншої переробленої продукції, вивезеної з Росії морем. У її імпорті російські поставки становили 81%, проте далеко не всі обсяги потрібні Туреччині для власних потреб.

Збитки "Газпрому"

Як повідомлялося, видобуток газу російським "Газпромом" за підсумками 2023 року впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році.

У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.

Російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.