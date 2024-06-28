Ключова для Росії вугільна галузь на межі фінансового краху – РосЗМІ

За перші 4 місяці 2024 року прибуток у секторі видобутку вугілля обвалився на 93% і склав лише 14,3 млрд руб.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

Зазначається, що менше половини компаній галузі завершили в плюсі перші чотири місяці 2024 року, хоча рік тому таких було дві третини, а їхній сумарний фінансовий результат скоротився вдвічі - до 72 млрд руб.

В повідомленні додають, що кожна друга компанія, згідно з офіційною статистикою, стала збитковою (52,4%), при цьому їхні сукупні втрати за чотири місяці 2024 досягли 58 млрд рублів.

У результаті прибуток вугільників за січень-квітень склав лише 14,3 млрд рублів - майже на 200 млрд менше, ніж за той самий період роком раніше.

Російська вугільна галузь - одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка охоплює понад 30 мономіст і 650 тисяч зайнятих.

Відрізані санкціями від західних ринків, вугільні компанії стрімко втрачають покупців у країнах, які Кремль називає "дружніми". За підсумками першого кварталу експорт російського вугілля просів на 13%

Індія, на яку припадає близько третини російського вугільного експорту, за березень-травень скоротила закупівлі на 22%, до 6,76 млн тонн. Також упав експорт до Туреччини, Південної Кореї та Японії.

Найбільший покупець російської сировини - Китай, запровадив імпортне мито на вугілля, яке не поширюється на інших постачальників - Індонезію та Австралію, які входять до зони вільної торгівлі з КНР.

До того ж ціни на російське вугілля обвалилися до 3-річного мінімуму: $95 за тонну в портах Далекого Сходу (-6% від початку року), $72 за тонну в Тамані (-13%) і лише $61 у портах Балтійського моря (-14%).

В повідомленні зазначають, що зараз галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять, менші, ніж витрати), а до кінця року очікується, що її негативний грошовий потік сягне 450 млрд рублів.

Також зазначається, що собівартість вугілля, зросла на 30%, оскільки збільшилися витрати на імпортне обладнання, тарифи на залізничні перевезення, вартість оренди вагонів, перевалки в портах, страховки морських суден, а також витрати на обслуговування кредитів через різке підвищення ключової ставки ЦБ.