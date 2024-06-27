Торік світ витратив $91,4 млрд на ядерну зброю — понад $250 млн щодня

Людство знов підвищує ставки у ядерних перегонах. У 2023 році світ витратив понад $91,4 млрд на ядерну зброю - це понад $250 млн щодня, $174 тис. за хвилину або майже $3 тис. за секунду. Дані взяті з нового звіту Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї (ICAN), яка вважає ці витрати «неприйнятним неправильним використанням державних коштів».

Дев'ять країн володіють ядерною зброєю: США, росія, Франція, Китай, Велика Британія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея. Всі вони збільшили витрати на ядерну зброю минулого року. Витрати у 2023 році на $10,7 млрд, ніж у 2022 році. Лідирує у цьому США - на країну припадає 80% зростання. Минулого року США витратили на ядерну зброю більше, ніж усі інші країни разом - $51,5 млрд. Другий за витратами Китай, з $11,8 млрд, за ним йде росія з витратами у $8,3 млрд. Велика Британія та Франція витратили $8,1 млрд та $6,1 млрд відповідно.

На ядерну зброю витрачаються не тільки уряди. 20 корпорацій вклали сумарно $30 млрд у її розробку, виробництво та підтримку. У 2023 році промисловість отримала щонайменше $7,9 млрд нових ядерних контрактів. Найвищий прибуток від виробництва отримала компанія Honeywell International, яка заробила близько $6,2 млрд, за нею йдуть Northrop Grumman ($5,9 млрд), BAE Systems ($3,3 млрд), Lockheed Martin ($2,89 млрд) і General Dynamics ($2,7 млрд). Щонайменше п'ять компаній, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman і Peraton - мають контракти до 2039 року.

У звіті не згадуються витрати роботу над ядерною зброєю певних державних організацій, таких як Bharat Dynamics Limited (Індія), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) або ростех (росія), які, роблять значний внесок у ядерні розробки, але не розголошують дані.