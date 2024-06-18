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АНАЛІТИКА

Байден хоче підвищити податки на прибуток у США, республіканці - знизити - WSJ

 

Ставка податку на прибуток компаній у США, яка зараз становить 21%, є одним з найбільш важливих факторів у податкових дебатах, що набирають чинності: демократи і республіканці хочуть змінити її в протилежних напрямках, що в будь-якому випадку матиме серйозні наслідки як для компаній, так для доходів бюджету країни, пише The Wall Street Journal.

Якщо демократи переможуть на президентських виборах у листопаді, то ставка може піднятися до 28%. Це буде одним із найвищих рівнів серед великих економік світу.

Республіканці рухаються у напрямку скорочення ставки до 15%, хоча такий план ще не було затверджено партією. Такий рівень є найнижчим із 1935 року. Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп минулого тижня заявив керівникам компаній, що він хоче ставку 20%.

Кожен відсотковий пункт ставки коштує понад $130 млрд за десятиліття податкових надходжень, створюючи розрив більш ніж у $1 трлн між позиціями партій і привертаючи величезний інтерес до результатів виборів з боку найбільших компаній США, зазначається в статті.

"Навіщо нам ставити американські компанії в неконкурентоспроможне становище? І якщо ми це робимо, чому ми чекаємо, що залучимо інвестиції до США?" - сказав голова виробника споживчих товарів Procter & Gamble Джон Меллер.

Він відповідає за податкові питання у Business Roundtable (BRT). Ця асоціація представляє інтереси понад 200 великих американських корпорацій, яких припадає на частку майже чверть ВВП країни. BRT планує кампанію з восьмизначними витратами, орієнтовану на збереження ставки податку на поточному рівні.

Боротьба за ставку податку на прибуток є частиною ширших питань податкової політики, з якими законодавці зіткнуться наступного року, оскільки закінчується термін дії значних частин податкового законодавства від 2017 року. До них входять, зокрема, ставка податку фізичних осіб, податкове відрахування дітей і звільнення з податку имущество.

Корпорації досягли зниження податків під час першого терміну Трампа, і вони виграють, якщо він знову переможе. У 2017 році багато компаній наполягали на зниженні ставки корпоративного податку з 35% до 25%, а Трамп та конгресмени-республіканці знизили ставку до 21%. Вони намагалися дати компаніям довгостроковий сигнал про те, що вони можуть розміщувати прибуток та інвестиції у США, при цьому отримуючи аналогічний прибуток після сплати податків.

На відміну від інших частин того ж закону зниження корпоративної ставки не має терміну дії. Але податкова політика постійна лише настільки, наскільки постійною є політична більшість, яка її створює, зазначає WSJ.

Демократи вказують на те, що доходи від податку на прибуток компаній у США як частка економіки є низькими у міжнародному масштабі. За прогнозами Бюджетного управління Конгресу, він принесе близько 8% доходів протягом наступного десятиліття, що набагато менше ніж прибутковий податок або податок на фонд оплати праці.

При цьому, на відміну від інших країн, Штати оподатковують значну частку доходу бізнесу з індивідуальних декларацій власників, а не через корпоративний податок.

"Частка корпоративного податку вже низька, а прибуток корпорацій досяг рекордних висот, - заявила голова Національної економічної ради (NEC) Лейл Брейнард. - Як не подивися, ми не збираємо достатньо з корпорацій".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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