Росія почала переховувати танкери тіньового флоту в Габоні

Габон останнім часом став популярним місцем для реєстрації металобрухту, який Росія та низка інших країн, що перебувають під санкціями, використовують для морського транспортування своїх товарів.

Про це пише The Moscow Times.

За підрахунками суднового брокера Clarksons, кількість суден, зареєстрованих у розташованій на західному узбережжі Африки екваторіальній державі, зросла в шість разів після початку розв'язаної Росією війни проти України.

Таким чином Габон став другим у Африці за цим показником. Особливо помітне зростання відбулося з минулого року, коли Росії довелося ховати танкери від санкцій США.

Багато російських танкерів плавали під популярним у судноплавній галузі прапором Ліберії, але, мабуть, стали вважати себе вразливими для американських санкцій, враховуючи те, що компанія, яка веде корабельний реєстр Ліберії, зареєстрована в США, пише The Wall Street Journal.

Із жовтня 2023 року Вашингтон ввів заходи проти майже 40 суден, які порушують встановлену західними країнами вимогу про цінову стелю для російської нафти $60 за барель. У рамках цієї кампанії під санкції потрапив 21 танкер російського "Совкомфлота", а в лютому 2024 році - і сама компанія.

Серед суден, що перереєстрували в Габоні, - 50 танкерів "Совкомфлота", які раніше плавали під ліберійським прапором, пише WSJ з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Загалом у реєстрі Габона зараз понад 100 кораблів. Із них більше 70, за оцінкою Lloyd's List Intelligence, мають незрозумілих власників і складають частину тіньового флоту танкерів, які використовуються для операцій з нафтою, що підпадає під санкції.

Із аналогічною ж метою стали активно використовуватися Коморські острови і Камерун.

Загалом під новими чи хибними прапорами (коли в реєстрі цієї країни цього судна немає) зараз ходить близько 15% всіх танкерів, за оцінками судновласників і суднових брокерів.

За словами грецьких морських посадовців, судна під прапором Габона активно перевантажують російську нафту в море біля південних берегів Греції. Зазвичай це робиться, щоб завантажити більший танкер для далекого рейсу або приховати походження нафти та нафтопродуктів.

У багатьох суден з тіньового флоту немає нормальної страховки, і через свій вік вони схильні до серйозних поломок.

Раніше повідомлялося, що перший російський нафтовий танкер, який намагався доставити сиру нафту, перебуваючи під санкціями США, здійснив таємну перевантаження на інше судно.

У травні цього року повідомлялося, що майже кожен російський нафтовий танкер, проти якого були запроваджені санкції США, простоює кілька місяців та не використовується за призначенням.

Страхування російських танкерів

Як повідомлялося, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п'ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов'язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.

Наприкінці травня 2024 року повідомлялося, що Єврокомісія розглядає доцільність запровадження санкцій проти російської страхового гіганта "Інгосстрах", який є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.