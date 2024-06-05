Всесвітня продовольча програма ООН припинила купувати російське зерно і борошно

Російським компаніям обмежили доступ до тендерів на постачання продовольства для Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка допомагає постачати їжу у бідні країни.

Йдеться про програму, в рамках якої продовольство закуповується ВПП ООН і передається бідним країнам у якості гуманітарної допомоги, Росія була її постачальником Росія протягом останніх 20 років, пише російське агентство РБК.

За даними співрозмовника агентства на російському ринку, зниженням кількості замовлень від акредитованих у ВПП ООН російських експортерів вже відчули виробники борошна у РФ.

Президент російського об'єднання підприємців "Опора Росії" Олександр Калінін підтвердив, що йому відомо про проблеми у російських постачальників ВПП ООН, не уточнивши подробиць.

При цьому ООН відмовляється купувати саме російську продукцію, стверджють джерела агентства.

"В останні місяці стало нормою, що товар російського походження - а ми в тендерній заявці зобов'язані це вказувати - в принципі не допускається", - розповів Дмитро Сухов, керівник департаменту гуманітарного супроводу компанії Abakan Air, яка є найбільшим російським постачальником ВПП ООН.

Запрошення на деякі тендери російським постачальникам взагалі перестали приходити, хоча постачальникам з інших країн вони приходять, стверджує Сухов.

Те, що російські постачальники ВПП ООН зіткнулися з обмеженнями у допуску до тендерів на постачання продовольства, підтвердила і Діляра Равілова-Боровик, заступниця постійного представника Росії при ВПП та інших міжнародних організаціях у Римі.

За її словами, перші сигнали від російських постачальників про те, що їх не допускають до участі в деяких тендерах на постачання продовольства, почали надходити кілька місяців тому, розповідає заступник постійного представника Росії у ВПП.

"Наразі ситуація наступна: ряд донорів, передаючи кошти ВПП, включають в умови застереження, що їх кошти не можуть використовуватися для закупівлі продовольства, зробленого в Росії або купленого у російських компаній", - пояснює Равілова-Боровик.

За даними видання, в останні роки російське продовольство - борошно, соняшникова олія, горох - займало до 20% від усіх зовнішніх постачань Всесвітньої продовольчної програми ООН. Висока частка Росії була обумовлена тим, що російська продукція коштувала на 10-15% дешевше, ніж у альтернативних постачальників.

Основними одержувачами російського продовольства по лінії ВПП ООН історично були найбільш гуманітарно вразливі країни, такі як Сирія, Судан, Афганістан, Палестина та країни Центральної Азії.

Що таке Всесвітня продовольча програма ООН?

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН була створена у 1961 році як спільний проєкт ООН та ФАО для боротьби з голодом і злиднями у світі. Зараз це найбільша у світі гуманітарна організація, яка працює у понад 120 країнах.

Діяльність ВПП ООН фінансується за рахунок добровільних внесків донорів - урядів, організацій, корпорацій та приватних осіб. У 2022 році організація змогла зібрати близько $14,2 млрд. Серед найбільших країн-донорів США ($7,2 млрд), Німеччина ($1,7 млрд) та ЄС ($698,2 млн). Внесок Росії склав лише $30,5 млн.