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Росатом домовляється з хунтою, щоб забрати уранові активи Франції в Нігері – Bloomberg
16:47 03.06.2024 |
Російська держкорпорація "Росатом" веде перемовини з військовою владою Нігеру щодо придбання активів, які належать французькій Orano. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Західний дипломат, який працює в регіоні, сказав, що переговори, ймовірно, були зосереджені навколо дозволів на видобуток урану.
"Росія зміцнює свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, зокрема після перевороту в Нігері, і розглядає цю частину світу як стратегічну інвестиційну спроможність. Росатом диверсифікує свої уранові інвестиції в Африці", - заявив аналітик із Фонду Карнегі Марк Хіббс.
В Orano заявили, що їм нічого невідомо про будь-які переговори між Нігером і російськими компаніями. Влада Нігеру, Франції, Росії, а також представники Росатому від коментарів агентству відмовилися.
Попри конкуренцію та протистояння через вторгнення Росії в Україну, Париж і Москва продовжували співпрацювати в ядерній сфері, зазначає Bloomberg.
Росатом надає французькій держкомпанії Framatome SA обладнання для виробництва палива для російських реакторів, що забезпечують електроенергією 100 млн жителів Східної Європи. Франція також продовжує відправляти частину своїх ядерних відходів на перероблення в Росію.
За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2022 році на Нігер припадало близько 4% світового виробництва уранових шахт.
Франція покладалася на Нігер для забезпечення 15% своїх потреб в урані для палива ядерних реакторів, на які припадає 65% виробництва електроенергії в країні. Підприємства Європейського Союзу залежали від Нігеру, сьомого за величиною виробника у світі, приблизно на чверть своїх постачань урану у 2022 році.
Orano, раніше відома як Areva, працювала в Нігері понад 50 років над розробкою родовищ у північно-західному регіоні країни. За прогнозами, проєкт Imouraren у пустелі Сахара допоможе забезпечити паливом 57 реакторів Франції протягом 35 років.
Торішній держпереворот у Нігері частково призвів до того, що ціни на уран зросли до 17-річного максимуму.
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