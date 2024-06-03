Фінансові новини
- |
- 03.06.24
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
13:20 03.06.2024 |
Наразі Китай - єдина країна, яка посадила свої космічні апарати на зворотному боці Місяця (попередній «Чаньє-4» ще у 2019 році).
За даними Національного космічного управління Китаю, зонд «Чаньє-6» здійснив успішну посадку у визначеному місці на зворотному боці Місяця. Його місія - зібрати й доставити на Землю зразки матеріалу з регіону ударного кратера Ейткен, де, як припускають дослідники, наявний водяний лід, який знадобиться для виробництва кисню та палива під час потенційного стабільного перебування людини на Місяці.
За планом, «Чаньє-6» має розпочати буріння та збір матеріалу за допомогою роботизованої руки протягом 48 годин після «прилунення». Сама ж місія триватиме близько 53 днів.
«Зразки зі зворотного боку Місяця з перших рук є важливими для глибшого розуміння характеристик і відмінностей двох сторін супутника, а також для розкриття його таємниць», - сказав у коментарі державним ЗМІ Цзен Сінгуо, вчений Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук.
«Чаньє-6» стартував до Місяця ще 6 травня і досягнув місячної орбіти за чотири дні. У наступні кілька тижнів апарат ретельно досліджував місце посадки й зрештою здійснив її за планом 2 червня.
«Чаньє-6» - лише одна із серії китайських місій, які мають забезпечити присутність китайських астронавтів на Місяці до кінця десятиліття. Кількома днями раніше росія ратифікувала угоду з Пекіном щодо спільного створення Міжнародної місячної дослідницької станції поблизу південного полюса Місяця.
США до того часу планує також повернутись на Місяць (вперше після завершення програми «Аполлон» у 1972 році) завдяки серії місій Artemis.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай «виштовхав» Росію з африканського ринку зброї
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Rheinmetall збудує в Литві завод за 180 млн євро: вироблятиме 155-мм артснаряди
|Президентом Мексики вперше стане жінка
|Бізнесвумен перемогла на виборах президента Ісландії
Бізнес
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні