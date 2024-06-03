РФ фінансує свою пропаганду в Європі через «правозахисний» держфонд, - The Guardian

Завдяки витоку внутрішніх документів російського державного "Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників" ("Правфонд") стало відомо про розповсюдження цією організацією кремлівської пропаганди у країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У публікації британського видання зазначається, що, як вважають європейські спецслужби та аналітики, цей російський держфонд насправді є операцією впливу Москви, що діє в 48 країнах Європи та всього світу .

Так, данський суспільний мовник DR отримав у своє розпорядження понад 40 документів "Правфонду" від джерела європейської розвідки, та надав консорціуму європейських журналістів.

Діяльність російського "правозахисного" фонду

Данні витоку документів свідчать, що фонд фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців. Зокрема, група витратила мільйони євро на фінансування пропагандистських і правових кампаній.

Публічні дані також показують, що місцеві партнери "Правфонду" отримали мільйонні державні субсидії від ряду європейських країн, де фонд має місцеві відділення.

Британська преса зазначає, що відтак викликає питання щодо використання державних коштів і "занепокоєння національною безпекою всього за кілька днів до виборів до Європейського парламенту".

Крім того, "Правфонд" також допомагав оплачувати захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута та вбивці Вадима Красікова, а також найняв низку колишніх офіцерів розвідки як керівників своїх операцій у європейських країнах.

Керівництво фонду

"Правфонд" був заснований у 2012 році президентським указом і підтримувався Міністерством закордонних справ Росії та федеральним агентством "Росспівробітництво". Керівник фонду Олександр Удальцов перебуває під санкціями Європейського союзу з 2023 року за "підтримку та здійснення дій і політики, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Як свідчать документи після витоку, серед керівництва організації є ряд задокументованих колишніх агентів розвідки. Серед них Володимир Поздоровкін, якого джерела в європейській розвідці ідентифікували як агента Служби зовнішньої розвідки Росії, і в публічних документах як куратора "Правфонду" за його операціями в країнах Північної Європи та Балтії.

Крім того, до складу керівників входить Анатолій Сорокін, який, згідно з документами, є членом російської Служби зовнішньої розвідки, і курує відділ "Правфонду" з питань Близького Сходу, Молдови та невизнаного Придністров'я.

Керівником Інституту російської діаспори, який в офіційних документах значиться "реалізатором проекту" "Правфонду", є Сергій Пантелеєв, який потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується, зокрема, на психологічній діяльності.

Експерт з російських спецслужб Андрій Солдатов заявив, що заступник начальника відділу оперативної інформації п'ятої служби ФСБ Росії Андрій Мілютін був членом урядового комітету з питань "співвітчизників, які проживають за кордоном". Це вказує на зв'язок між розвідувальною діяльністю та роз'яснювальною діяльністю російської діаспори.

Фонд "операцій впливу"

Варто додати, що у звіті про національну безпеку за 2020 рік служби безпеки Естонії "Правфонд" був названий "псевдосистемою правового захисту", яка "насправді є фондом операцій впливу".

Естонська сторона також заявляла, що ФСБ використовує групи для вербування співробітників за кордоном.