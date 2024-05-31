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Макрон добився від Канади скасування санкцій проти титану з РФ, щоб допомогти Airbus, - Reuters
22:58 30.05.2024 |
Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, делікатний запит було зроблено під час телефонної розмови між двома лідерами у березні, через кілька тижнів після того, як Канада ввела санкції щодо стратегічного металу, що викликало тривогу у французької компанії Airbus та інших компаній, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих у Канаді чи інших країнах.
Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо надати звільнення європейським компаніям.
"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", - додало джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.
Канадське джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Макрон порушив цю тему в розмові з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який також торкався цього питання, коли був у Канаді.
Принаймні ще один європейський уряд також висловився на підтримку зусиль з лобіювання, повідомило ще одне джерело.
Оттава спочатку стояла твердо, але за кілька днів змінила свою політику, надавши Airbus та іншим пільги. Скасування спровокувало політичну суперечку щодо політики санкцій і викликало критику з боку посла України.
Російський титан
Російська компанія ВСМПО-АВИСМА, що підтримується державою, історично є найбільшим виробником титану аерокосмічного класу, міцність і легка вага якого роблять його ідеальним для компонентів, що зазнають найважчих навантажень, таких як деталі двигунів і шасі для великих літаків.
Відучити промисловість від російського титану та інших найважливіших корисних копалин, які видобувають у країнах, як Китай, виявляється непросто.
"Проблема в тому, що на будівництво нового титанового заводу витрачаються роки, а на сертифікацію може піти рік чи два", - сказав Кевін Майклс, керуючий директор AeroDynamic Advisory.
Хоча Захід посилив санкції проти Москви, раніше він уникав блокування доступу до спеціальних сплавів і поковок ВСМПО, побоюючись завдати шкоди своїй аерокосмічній промисловості.
Несподіване рішення Канади заборонити імпорт продукції ВСМПО збіглося з другою річницею вторгнення Москви до України і застало авіакосмічну галузь зненацька.
Напружені дзвінки до Оттави почалися "відразу, буквально того ж дня", повідомило друге канадське джерело.
Airbus опинився на передовій. Усі шасі для прем'єрного літака A350-1000 виготовляються на одному заводі в Онтаріо.
"Airbus був одним із найвпливовіших лобістів, і вони робили це також через французький уряд", - сказало перше канадське джерело.
Канада не повідомила, коли закінчиться термін дії пільг, але людина, знайома з планом, сказала, що галузі дали три роки. Україна закликала західні країни посилити санкції.
Дехто побоюється, що суперечка з Канадою може посилити ще одну дилему для аерокосмічних компаній: скарги на санкції підкреслюють їхню залежність у стратегічних матеріалах від країн-експортерів, які, у свою чергу, можуть використати цю владу, щоб завдати удару у відповідь Заходу.
Зокрема, Китай заявив, що з 1 липня контролюватиме експорт деяких чутливих авіаційних та космічних компонентів.
Airbus - це велика європейська аерокосмічна корпорація, що спеціалізується на виробництві літаків, космічної техніки та інших аерокосмічних продуктів. Компанія була заснована в 1970 році і стала одним із провідних виробників комерційних літаків у світі. Штаб-квартира Airbus розташований у Тулузі, Франція.
Airbus має кілька заводів та виробничих майданчиків, розташованих у різних країнах.
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