Угорщина домовилася з Білоруссю про будівництво ядерного реактора. Гроші на АЕС виділила Росія

Уряд Угорщини підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві другої атомної станції в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Reuters.

Російська компанія "Росатом" із 2014 року будує два реактори в Угорщині потужністю 1,2 гігавата кожен.

"Велике значення має підписана угода про співпрацю в атомній енергетиці, котра дозволяє нам використовувати досвід, який Білорусь набула тут при будівництві реакторів за подібною технологією", - сказав Сіярто, не надаючи додаткових деталей угоди.

Проєкт вартістю 12,5 млрд євро зазнав тривалих затримок, хоча атомна енергетика не підпадає під санкції Євросоюзу проти Росії.

Угорщина, яка отримує більшу частину повноважень від Росії, виступає проти розширення санкцій на цей сектор.

У листопаді минулого року влада Угорщини та російська держкорпорація "Росатом" узгодили графік будівництва угорської атомної електростанції "Пакш-2", яку зводитимуть за кошти російського кредиту.

Про угорську АЕС

АЕС в угорському місті Пакш побудована в 1980-ті роки і працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440.

Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з президентом Росії Владіміром Путіним про будівництво нових енергоблоків. Для цього Росіянадала кредит на понад 10 млрд євро, який покриє понад 80% витрат

Санкції проти російської атомної енергетики

Раніше повідомлялося, ш російська держкорпорація "Росатом", якій досі вдається уникати санкцій, збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 млрд.

Операції за кордоном принесли "Росатому" понад половину виторгу (майже 1,5 трлн рублів за поточним курсом). У 2022 році російський держконцерн "Росатом" збільшив виторг за кордоном на 20% - до $11 млрд.

При цьому Росія використовує "Росатом" для обходу санкцій - через нього їй вдається купувати електроніку та сировину для виробництва зброї, писало видання The Washington Post.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять у структуру цієї корпорації.