Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Брехливі закиди»: Китай заперечує постачання зброї Росії

 

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван Веньбінь назвав "безпідставним і безвідповідальним очорненням" заяву міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса про те, що КНР уже надає Росії летальну зброю або готується надати її для використання у війні проти України.

Речник звернув увагу, що слова Шаппса "навіть не підтримав близький союзник" - США.

"Замість того, щоб брехливо звинувачувати Китай, чому б не розглянути роль Великобританії в питанні України?" - зазначив він 23 травня на брифінгу.

МЗС Китаю: Британія роздмухує вогонь в Україні

Речник заявив, що "Великобританія, а не Китай, роздмухує вогонь в Україні", пославшись на інформацію про те, що нібито британська влада завадила домовленості РФ і України про припинення вогню навесні 2022 року.

Представник МЗС стверджує, що Китай надалі "наполегливо працюватиме" над просуванням мирних переговорів, але "буде відстоювати свої законні права та інтереси".

Західні посадовці вже не вперше висловлюють застереження щодо співпраці Китаю й Росії, спрямованої на посилення військового потенціалу РФ. Зокрема, раніше йшлося про постачання технологій, нелетальної допомоги на кшталт шоломів і бронежилетів та обладнання для виготовлення зброї. Офіційний Пекін неодноразово заперечував військову допомогу РФ.

Хоча Китай формально висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, він не засуджує публічно російське вторгнення. Окремі заяви керівництва КНР, зокрема щодо необхідності поважати "раціональні занепокоєння" країн у галузі безпеки, можна розцінювати як підтримку позиції РФ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7750  0,14 0,34 40,2992  0,15 0,36
EUR 42,9769  0,08 0,18 43,7704  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0500  0,18 0,46 40,0650  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес