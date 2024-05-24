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«Брехливі закиди»: Китай заперечує постачання зброї Росії
11:55 24.05.2024 |
Речник міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван Веньбінь назвав "безпідставним і безвідповідальним очорненням" заяву міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса про те, що КНР уже надає Росії летальну зброю або готується надати її для використання у війні проти України.
Речник звернув увагу, що слова Шаппса "навіть не підтримав близький союзник" - США.
"Замість того, щоб брехливо звинувачувати Китай, чому б не розглянути роль Великобританії в питанні України?" - зазначив він 23 травня на брифінгу.
МЗС Китаю: Британія роздмухує вогонь в Україні
Речник заявив, що "Великобританія, а не Китай, роздмухує вогонь в Україні", пославшись на інформацію про те, що нібито британська влада завадила домовленості РФ і України про припинення вогню навесні 2022 року.
Представник МЗС стверджує, що Китай надалі "наполегливо працюватиме" над просуванням мирних переговорів, але "буде відстоювати свої законні права та інтереси".
Західні посадовці вже не вперше висловлюють застереження щодо співпраці Китаю й Росії, спрямованої на посилення військового потенціалу РФ. Зокрема, раніше йшлося про постачання технологій, нелетальної допомоги на кшталт шоломів і бронежилетів та обладнання для виготовлення зброї. Офіційний Пекін неодноразово заперечував військову допомогу РФ.
Хоча Китай формально висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, він не засуджує публічно російське вторгнення. Окремі заяви керівництва КНР, зокрема щодо необхідності поважати "раціональні занепокоєння" країн у галузі безпеки, можна розцінювати як підтримку позиції РФ.
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