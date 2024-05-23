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АНАЛІТИКА

Греція продовжує блокувати рейдову перевалку російської нафти

 

Нафтові танкери були змушені знову залишити місце рейдової перевалки російської нафти у Лаконській затоці на півдні Греції після повторного оголошення військово-морських навчань у цьому районі, що передбачає заборону комерційного судноплавства. Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє Mind.

До того, зоною навчань оголошено також акваторію південніше Лаконської затоки. Саме у цей район перемістилися танкери й продовжили перевалку вантажів із судна на судно після попереднього оголошення обмежень 1 травня.

Нове попередження про проведення навчань було оголошено у понеділок 20 травня, обмеження діятимуть до 3 червня.

У понеділок було ідентифіковано щонайменше сім нафтових танкерів, які ненадовго повернулися до Лаконської затоки після завершення попередніх обмежень, які діяли до 19 травня.

Комерційне судноплавство в Лаконській затоці було заборонено з 1 до 19 травня через військово-морські навчання, оголошені ВМС Греції. Спочатку режим обмежень оголосили з 1 до 9 травня, а потім продовжили до 19 травня.

«ВМС Греції почали проводити навчання у цьому районі, намагаючись зупинити діяльність, яка допомагає продовжувати функціонувати експортній машині москви», - повідомило агентство. Раніше поінформовані джерела Reuters напряму заявляли, що військові навчання спрямовані на стримування рейдової перевалки російської нафти поблизу Греції.

Район Лаконської затоки став найбільшим місцем перевалки російської нафти й нафтопродуктів із судна на судно в Європі після запровадження ембарго ЄС і механізму обмеження ціни, які спричинили масштабну переорієнтацію російського нафтового експорту й перебудову логістики постачань. Рейдові операції дають численні можливості для обходу санкцій, зокрема приховування походження вантажу.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air), протягом року після впровадження західних обмежень 5 грудня 2022 року у водах Європи зафіксовано 822 випадки рейдової перевалки російської нафти. Фізичний обсяг цих операцій становить приблизно 20 млн тонн. Більш ніж половину всіх рейдових операцій здійснено саме в Лаконській затоці.

За даними Інституту чорноморських стратегічних досліджень, від початку дії ембарго 5 грудня 2022 року до 31 березня 2024 року через Лаконську затоку пройшло майже 8 млн тонн російської нафти, відвантаженої з російських чорноморських портів.
За матеріалами: EnKorr
 

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