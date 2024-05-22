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ЄС виключив російський газ та ЗПГ зі спільних закупівель
15:53 22.05.2024 |
Рада Європейського Союзу ухвалила резолюцію й директиву про встановлення спільних правил внутрішнього ринку для відновлюваних джерел енергії та природного газу й водню, а також реформування газового законодавства ЄС.
"Держави-члени повинні мати можливість у виняткових випадках вживати пропорційних заходів для тимчасового обмеження попередніх торгів на потужність будь-яким окремим користувачем мережі в точках входу та на терміналах ЗПГ для постачання з Російської Федерації та Білорусі, якщо це необхідно для захисту їхніх основних інтересів безпеки", - заявили в Раді.
На механізм, введений у відповідь на розв'язану Москвою газову війну, припадає 15% газу, що закачується в сховища. Обмеження стосуються як трубопровідного газу, так і зрідженого.
"До 31 грудня 2025 року постачання природного газу походженням із ЗПГ-об'єктів, розташованих у Російській Федерації чи Білорусі, не повинно пропонуватися через механізм агрегування попиту та спільної закупівлі природного газу", - йдеться в документі.
Після цієї дати Комісія повинна мати можливість винести рішення про тимчасове виключення постачання природного газу, що походить із Російської Федерації чи Білорусі, або постачання ЗПГ із заводів, розташованих у Російській Федерації чи Білорусі, на період до одного року.
"Механізм агрегування попиту та спільної закупівлі природного газу є важливим інструментом для організації диверсифікації постачання природного газу та поступового виходу із залежності від російського природного газу в багатьох державах-членах", - йдеться в директиві.
Нові правила "дозволять відновлюваному газу й газу з низьким вмістом вуглецю та водню відігравати важливу роль" у ЄС і допоможуть досягти цілей декарбонізації ЄС.
Документ також встановлює нові правила транспортування, доставлення та зберігання природного газу й водню. Оператори газо- та воднепроводів мають розробити десятирічний план розвитку мережі ЄС.
ЄС уже поставив за мету повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Але поки що постачання Газпрому тривають двома трубопроводами з п'яти, а закупівлі російського ЗПГ за період війни в Україні навіть зросли.
План REPowerEU
Минулого тижня Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес у виконанні плану REPowerEU, ухваленого в травні 2022 року у відповідь на проблеми та перебої на світовому енергетичному ринку, викликані військовим вторгненням Росії в Україну.
Як зазначено у звіті, за останні два роки План REPowerEU допоміг ЄС економити енергію, диверсифікувати постачання, виробляти чисту енергію та розумно поєднувати інвестиції й реформи. Для подальшої успішної реалізації плану, 21 країна Європейського Союзу залучила інвестиції у власну енергетичну інфраструктуру.
З метою зміцнення міжнародного співробітництва та партнерства, Єврокомісія продовжує співпрацювати з неросійськими постачальниками для забезпечення більш надійного імпорту газу, а також водню.
Зокрема, у лютому 2023 року на 24-му Саміті Україна-ЄС у Києві було започатковано Стратегічне партнерство щодо відновлюваних газів. У цьому контексті було підписано Меморандум про взаєморозуміння "Стратегічне партнерство Україна-ЄС щодо біометану, водню та інших синтетичних газів".
Законодавці ЄС удосконалили законодавчу базу, необхідну для повноцінного функціонування й розвитку ринку водню. Уже підписані перші угоди про відбір відновлюваного водню, стрімко розвиваються потужності з виробництва електролізерів, будуються перші великомасштабні потужності з виробництва водню (200 МВт), а майбутні оператори водневих мереж уже планують необхідну інфраструктуру.
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