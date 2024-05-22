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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект прискорить зростання світового ВВП

 

Завдяки штучному інтелекту світовий ВВП у 2030 році може зрости на 14%, що еквівалентно додатковим $15,7 трлн. Це робить штучний інтелект найбільшою комерційною можливістю в сучасній економіці.

Про це йдеться в дослідженні PwC, передає AIN.UA.

Для порівняння: $15,7 трлн - це більше від нинішнього обсягу виробництва Китаю та Індії разом узятих.

Із них $6,6 трлн може бути отримано через підвищення продуктивності, а $9,1 трлн - від побічних ефектів споживання.

Найбільші економічні вигоди від штучного інтелекту отримають Китай (26% зростання ВВП у 2030 році) і Північна Америка (+14,5%), що еквівалентно $10,7 трлн і становить майже 70% глобального економічного впливу.

45% загального економічного зростання до 2030 року забезпечить вдосконалення продуктів, що своєю чергою стимулюватиме споживчий попит.

Як зазначається, це пов'язано з тим, що ШІ сприятиме більшій різноманітності продуктів, які з часом стануть більш персоналізованими, привабливими та доступними за ціною.

Найбільш перспективні сфери для ШІ

Згідно з аналізом, охорона здоров'я, автомобільна промисловість і фінансові послуги - це галузі з найбільшим потенціалом для вдосконалення продуктів і проривів завдяки ШІ.

Однак у окремих сферах інших секторів також існує значний потенціал для отримання конкурентних переваг.

Втім, зауважується, що, хоча деякі ринки, сектори та окремі компанії є більш розвиненими ніж інші, загалом ШІ все ще перебуває на дуже ранній стадії розвитку.

З макроекономічного погляду, для ринків, що розвиваються, існують можливості випередити більш розвинені аналоги.

Штучний інтелект у світі

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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