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Штучний інтелект прискорить зростання світового ВВП
09:55 22.05.2024 |
Завдяки штучному інтелекту світовий ВВП у 2030 році може зрости на 14%, що еквівалентно додатковим $15,7 трлн. Це робить штучний інтелект найбільшою комерційною можливістю в сучасній економіці.
Про це йдеться в дослідженні PwC, передає AIN.UA.
Для порівняння: $15,7 трлн - це більше від нинішнього обсягу виробництва Китаю та Індії разом узятих.
Із них $6,6 трлн може бути отримано через підвищення продуктивності, а $9,1 трлн - від побічних ефектів споживання.
Найбільші економічні вигоди від штучного інтелекту отримають Китай (26% зростання ВВП у 2030 році) і Північна Америка (+14,5%), що еквівалентно $10,7 трлн і становить майже 70% глобального економічного впливу.
45% загального економічного зростання до 2030 року забезпечить вдосконалення продуктів, що своєю чергою стимулюватиме споживчий попит.
Як зазначається, це пов'язано з тим, що ШІ сприятиме більшій різноманітності продуктів, які з часом стануть більш персоналізованими, привабливими та доступними за ціною.
Найбільш перспективні сфери для ШІ
Згідно з аналізом, охорона здоров'я, автомобільна промисловість і фінансові послуги - це галузі з найбільшим потенціалом для вдосконалення продуктів і проривів завдяки ШІ.
Однак у окремих сферах інших секторів також існує значний потенціал для отримання конкурентних переваг.
Втім, зауважується, що, хоча деякі ринки, сектори та окремі компанії є більш розвиненими ніж інші, загалом ШІ все ще перебуває на дуже ранній стадії розвитку.
З макроекономічного погляду, для ринків, що розвиваються, існують можливості випередити більш розвинені аналоги.
Штучний інтелект у світі
Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".
За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.
У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.
У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.
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