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АНАЛІТИКА

У рф не вийшло вивести з Індії мільярди рупій, які та платила за нафту

 

Перемовини з Індією, що тривали понад рік, про долю мільярдів рупій, що застрягли в країні, за російську нафту закінчилися фіаско для кремля.

Жоден із варіантів, які просувала москва, так і не було реалізовано. І було вирішено, що гроші російських компаній залишаться в Індії, повідомляє The Hundu Businessline із посиланням на високопоставлене обізнане джерело.

З його слів, виторг, що залишився у рупіях, обсяг якого оцінювався в мільярди доларів, буде інвестовано в індійську економіку. російським банкам, які відкрили рахунки в індійській валюті, включаючи «росбанк» і «газпромбанк», дозволено вкладати рупії у цінні папери, а також великі інвестиційні проєкти.

Рупії за нафту продовжують накопичуватись, але росія більше не намагається їх вивести з країни, каже джерело Businessline. Розглядалися варіанти з конвертацією рупій у китайські юані чи дирхами ОАЕ, але наразі індійська валюта «із прибутком інвестується», розповів співрозмовник видання. Серед проєктів, які фінансуються російськими грошима, - будівництво поїздів для залізниць Vande Bharat.

Спочатку російська влада сподівалася, що ЦБ Індії дозволить вивести рупії і торгувати ними на мосбіржі - про це ще в березні 2023 року розповідав керуючий директор з розвитку бізнесу біржі кіріл пєстов.

Інший варіант полягав у тому, щоб купити на нафтові рупії індійські товари. У листопаді 2022 року делегація російських чиновників їздила в Нью-Делі й представила список із приблизно 500 товарів, які Індія могла б продавати у рф. До нього увійшли поршні, масляні помпи, котушки запалювання, бампери, обладнання для текстильної промисловості, включаючи нитки й фарби, а також майже 200 товарів для металургії. У січні 2023 року відбувся повторний візит, але з мертвої точки зрушити процес не вдалося.

Наростивши імпорт російської нафти в 33 рази від початку війни і ставши другим за обсягами клієнтом російських нафтовиків, Індія, як і раніше, практично не постачає товари в росію. Її експорт у 2023-2024 роках становив лише $4,26 млрд, тоді як імпорт із росії досяг $61,44 млрд.

Це створює гігантський дисбаланс взаємної торгівлі, яку через санкцію доводиться проводити в обхід світових валют. У результаті у російських компаній рупії збираються на індійських рахунках зі швидкістю $3 млрд на місяць, оцінював раніше Bloomberg Economics.

Зі слів джерела Reuters у російських банківських колах, на серпень минулого року сума, що «застрягла», досягала $39 млрд - майже десятої частини річних експортних доходів російської економіки. російська влада стверджувала, що сума суттєво менша, але конкретних цифр не називала.

Залишки в рупіях на рахунках у російських експортерів незначні щодо обсягів експорту, казав у вересні минулого року заступник голови цб рф алєксєй заботкін.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Індія, Росія
 

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