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Санкції працюють: Ще один літак російської авіакомпанії зламався під час рейсу
23:01 06.05.2024 |
Пасажирський літак Airbus A321 авіакомпанії Nordwind ("Северный ветр"), який вилетів із Москви до Оренбурга, подав у повітрі сигнал лиха й повернувся в аеропорт вильоту.
Про це повідомив представник Росавіації Артьом Кореняко, передає The Moscow Times.
Йдеться про рейс NWS077, який провів у повітрі майже 40 хвилин. Рішення про повернення в аеропорт вильоту ухвалив командир повітряного судна.
Причиною повернення судна до Москви стала розгерметизація кабіни пілотів. Після виявлення технічної несправності літак знизився з висоти 10 тис. метрів до 3 тис. На якийсь час літак пропадав із радарів, але невдовзі з'явився знову.
Проблеми з авіацією в Росії
У Росії різко зросла кількість авіапригод після введення санкцій США та ЄС через розв'язану Росією війну проти України. 2023 року було зафіксовано не менше 74 різних поломок літаків у повітрі, що на 38 більше, ніж 2022 року, підраховувала німецька дослідницька компанія Jacdec.
На кожні 100 тис. вильотів припадало майже 10 авіапригод, тоді як роком раніше - лише п'ять. До таких подій аналітики віднесли випадки займання або іншого виходу з ладу двигунів під час польотів, пошкодження шасі при приземленні, а також несправності закрилків, що призводять до відхилення від курсу.
Цьогоріч низка авіаінцидентів продовжилася - лише в січні їх було 10. За перші три місяці року у шести лайнерів у польоті відмовляли двигуни.
У більшості випадків серйозної шкоди або катастрофи вдалося уникнути, але постійні технічні негаразди створюють значний ризик для пасажирів і посилюють навантаження на пілотів.
Вплив санкцій
До розпочатою Росією військової агресії проти Украни авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus.
"Санкції, введені проти російських авіакомпаній, суттєво ускладнили підтримку льотної придатності літаків та їхнього технічного стану", - заяви гендиректор литовської авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support Александр Ланецький.
За його словами, після втрати доступу до західних технічних посібників у деяких російських авіакомпаніях розробили власні програми ремонту та обслуговування.
"Ці імпровізовані підходи викликають побоювання щодо потенційних наслідків та безпеки", - зауважив Ланецький.
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