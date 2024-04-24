США поки не готові до «ядерних» санкцій проти китайських банків за допомогу Москві, - Reuters

Сполучені Штати попередньо обговорили санкції щодо деяких китайських банків, але поки що не мають плану щодо реалізації таких заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що найближчим часом не планується введення санкцій проти китайських банків. За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що дипломатія запобіжить необхідності таких дій. Держсекретар Ентоні Блінкен має відвідати Китай цього тижня.

Газета Wall Street Journal повідомила, що США розробляють санкції проти деяких китайських банків, щоб зупинити фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва.

В останні тижні офіційні особи США посилили тиск на Китай, попередивши, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських банків, які сприяють торгівлі товарами подвійного призначення.

Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської військової промисловості, заявивши, що Пекін зробив ключовий внесок у війну Москви проти України, постачаючи критично важливі компоненти для озброєння.

Ядерні санкції

Позбавлення банків доступу до долара, що використовується в більшій частині світової торгівлі, часто використовується як крайній захід, оскільки такі санкції часто призводять банки до банкрутства.

Це також буде особливим ризиком для Китаю на тлі сповільненого відновлення економіки та зростаючого боргу.

У матеріалі Wall Street Journal не описується, які типи банків можуть стати об'єктом санкцій, що є ключовою відмінністю в тому, наскільки великий вплив будь-яка така міра на економіку Китаю або його здатність надавати економічну підтримку Росії.

У минулому США вводили санкції проти невеликих китайських банків, таких як Bank of Kunlun з різних питань, включаючи співпрацю з іранськими установами.

Але Вашингтон досі неохоче запроваджує санкції щодо великих китайських банків, які аналітики вважають "ядерним" варіантом через величезні хвильові наслідки, які вони можуть вплинути на світову економіку та американо-китайські відносини.

Китай та Росія збільшили торгівлю в юанях замість долара після війни в Україні, потенційно захищаючи свою економіку від можливих санкцій США. Сполучені Штати та інші західні країни ввели масштабні санкції проти фінансової системи Росії після того, як Москва вторглася в Україну у лютому 2022 року.

Декілька банків у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмови в грошових переказах до Москви.

Банки, побоюючись санкцій, почали просити своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN США (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу.