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АНАЛІТИКА

У ЄС погодили посилення санкцій проти Ірану

 

Верховний представник Європейського Союзу (ЄС) з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Рада ЄС із закордонних справ попередньо домовилася щодо посилення санкцій проти Ірану з метою обмежити можливості Тегерана з виробництва ракет і дронів. Відповідну заяву Боррель зробив у понеділок, 22 квітня, після зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, проведеній у Люксембурзі.

"Ми досягли політичної угоди про те, щоб посилити і розширити чинний санкційний режим щодо безпілотників на ракети і їх потенційне постачання (...) до Росії", - заявив верховний дипломат ЄС, цитує інформагенція Reuters.

Як зазначив Боррель, йдеться про застосування вже наявних механізмів, які ЄС застосовував щодо Ірану в галузі виробництва ракет, а також про внесення до списку заборонених до поставок деталей і складових для БпЛА. За словами єврофункціонера, під розширення санкцій проти Ірану потрапляють і крилаті ракети та їхні компоненти, уточнює Reuters.

Передбачається, що обмежувальні заходи поширюватимуться на компанії та організації, які причетні як до виробництва іранських ракет і дронів, так і до їхньої передачі союзниками Ірану - Росії та проіранським силам у країнах Близького Сходу. "Один з компонентів - розширення географічного ареалу цих заходів, щоб під них потрапили поставки безпілотників і ракет не тільки в Росію, але по всьому регіону Близького Сходу і Червоного моря", - заявив Боррель.

Минулого тижня під час наради міністрів закордонних справ країн G7 на острові Капрі Боррель заявив про необхідність перегляду системи заборони на експорт в Іран компонентів для виробництва дронів і ракет. Так само минулого тижня в Брюсселі анонсували роботу з розширення санкцій проти Ірану, зокрема за його ймовітну співпрацю з РФ в галузі виробництва БпЛА.

Раніше в понеділок в іранському МЗС заявили, що запровадження західними країнами нових санкцій проти Ірану буде сприйматися як подарунок для Ізраїлю, повідомляла російська агенція "Інтерфакс".

Обмін ракетно-дроновими ударами між Іраном і Ізраїлем

Заява Борреля пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Нагадаємо, в ніч на 14 квітня Іран уперше завдав ракетно-дронового удару зі своєї території по території Ізраїлю. Під час цієї атаки з території Ірану лише балістичних ракет було запущено понад 100, що стало однією з наймасовіших атак балістичними ракетами такої дальності в історії.

Днями Ізраїль відповів ударами по іранських військових об'єктах у самому Ірані, а також по об'єктах його союзників у Іраку.

На тлі цього міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила в понеділок у Люксембурзі, що нині йдеться про використання всіх засобів санкцій для запобігання атакам на Ізраїль з боку Ірану та його союзників, повідомляє агенція dpa.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Іран
 

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