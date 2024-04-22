Фінансові новини
- |
- 22.04.24
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Норнікель» переносить виробництво з Росії до Китаю через санкції
16:49 22.04.2024 |
Російський "Норнікель" планує перенести плавильні потужності свого Мідного заводу до Китаю, щоб уникнути антиросійських санкцій.
Про це заявив президент і власник компанії Володимир Потанін, пише російська редакція Forbes.
"Проєкт дозволить нам уникнути великих втрат, які викликані наявними зараз труднощами з розрахунками, відмовами від поставок, знижками на наш метал, створенням товарних запасів", - пояснив російський мільярдер.
За підрахунками "Норнікеля", зараз компанія може розраховувати лише на 80% своїх доходів досанкціонного періоду, при цьому вартість трансакцій, комісійні винагороди та послуги посередників сягають 5-7% вартості продукції.
Потанін визнав, що на рішення про перенесення виробництво до Китаю вплинули запроваджені у квітні санкції США та Великої Британії.
"Цей тиск змусив замислитись над тим, як правильніше доставляти наш товар до ринків збуту. І одним із таких нестандартних рішень є перенесення частини виробництва на ринки безпосереднього споживання", - сказав мільярдер.
У рамках проєкту з перенесення Мідного заводу до Китаю "Норнікель" планує створити спільне підприємство (СП) з китайською компанією, яку Потанін не назвав. У результаті мідна продукція СП продаватиметься як китайський товар, щодо якого складніше запровадити санкції.
За словами Потаніна, нові потужності в Китаї будуть збудовані до середини 2027 року, майже 2 млн тонн мідного концентрату на рік доставлятимуться до Китаю з Росії морем.
Російський мільярдер запевнив, що проєкт СП уже отримав політичну підтримку та включений до порядку денного російсько-китайських зустрічей на найвищому рівні.
"Ми фактично протягом чотирьох років вийдемо на показники, які майже в 1,5 рази краще, ніж те, що ми зараз маємо, і на 20% краще, ніж 2-4 роки тому", - заявив Потанін.
Мільярдер повідомив, що, окрім міді, можливі угоди з іншими китайськими виробниками, що спеціалізуються на продукції з нікелю, кобальту та літію, а також матеріалах для батарей на літієвій та натрій-іонній основах.
Як повідомлялося, США та Велика Британія 12 квітня заборонили імпорт нікелю, алюмінію та міді російського походження. Обмеження торкнулися також біржової торгівлі та позабіржових операцій - найбільшим світовим біржам металів Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME) заборонено приймати санкційні метали з Росії.
Раніше у "Норнікелі" також нарікали на відмову іноземних банків співпрацювати з металургійним холдингом, попри те, що компанія безпосередньо не потрапила під західні санкції.
"Норникель" - найбільша компанія в кольоровій металургії Росії, входить в топ-10 найбільших приватних компаній країни. Найбільший у світі виробник нікелю та паладію. Основні акціонери компанії - "Інтеррос" Володимира Потаніна (37% акцій) та "РусАл" (26,39% акцій).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк
|Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters
|Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
|У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Представники Греції та Туреччини провели зустріч в межах зусиль для поліпшення відносин
|Сибіга обговорив із послом Китаю двосторонню співпрацю та реалізацію Формули миру
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|«Норнікель» переносить виробництво з Росії до Китаю через санкції
|У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю
|У Німеччині затримали підозрюваних у шпигунстві на Китай
|Баскські сепаратисти отримали найкращий результат в історії на регіональних виборах
Бізнес
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
|В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
|Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas
|В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone
|Nissan Qashqai отримав агресивний фейсліфтинг