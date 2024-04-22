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АНАЛІТИКА

«Норнікель» переносить виробництво з Росії до Китаю через санкції

 

Російський "Норнікель" планує перенести плавильні потужності свого Мідного заводу до Китаю, щоб уникнути антиросійських санкцій.

Про це заявив президент і власник компанії Володимир Потанін, пише російська редакція Forbes.

"Проєкт дозволить нам уникнути великих втрат, які викликані наявними зараз труднощами з розрахунками, відмовами від поставок, знижками на наш метал, створенням товарних запасів", - пояснив російський мільярдер.

За підрахунками "Норнікеля", зараз компанія може розраховувати лише на 80% своїх доходів досанкціонного періоду, при цьому вартість трансакцій, комісійні винагороди та послуги посередників сягають 5-7% вартості продукції.

Потанін визнав, що на рішення про перенесення виробництво до Китаю вплинули запроваджені у квітні санкції США та Великої Британії.

"Цей тиск змусив замислитись над тим, як правильніше доставляти наш товар до ринків збуту. І одним із таких нестандартних рішень є перенесення частини виробництва на ринки безпосереднього споживання", - сказав мільярдер.

У рамках проєкту з перенесення Мідного заводу до Китаю "Норнікель" планує створити спільне підприємство (СП) з китайською компанією, яку Потанін не назвав. У результаті мідна продукція СП продаватиметься як китайський товар, щодо якого складніше запровадити санкції.

За словами Потаніна, нові потужності в Китаї будуть збудовані до середини 2027 року, майже 2 млн тонн мідного концентрату на рік доставлятимуться до Китаю з Росії морем.

Російський мільярдер запевнив, що проєкт СП уже отримав політичну підтримку та включений до порядку денного російсько-китайських зустрічей на найвищому рівні.

"Ми фактично протягом чотирьох років вийдемо на показники, які майже в 1,5 рази краще, ніж те, що ми зараз маємо, і на 20% краще, ніж 2-4 роки тому", - заявив Потанін.

Мільярдер повідомив, що, окрім міді, можливі угоди з іншими китайськими виробниками, що спеціалізуються на продукції з нікелю, кобальту та літію, а також матеріалах для батарей на літієвій та натрій-іонній основах.

Як повідомлялося, США та Велика Британія 12 квітня заборонили імпорт нікелю, алюмінію та міді російського походження. Обмеження торкнулися також біржової торгівлі та позабіржових операцій - найбільшим світовим біржам металів Chicago Mercantile Exchange (CME) та London Metal Exchange (LME) заборонено приймати санкційні метали з Росії.

Раніше у "Норнікелі" також нарікали на відмову іноземних банків співпрацювати з металургійним холдингом, попри те, що компанія безпосередньо не потрапила під західні санкції.

"Норникель" - найбільша компанія в кольоровій металургії Росії, входить в топ-10 найбільших приватних компаній країни. Найбільший у світі виробник нікелю та паладію. Основні акціонери компанії - "Інтеррос" Володимира Потаніна (37% акцій) та "РусАл" (26,39% акцій).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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