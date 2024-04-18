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Розвідка Нідерландів каже, що Китай шпигує за їхньою промисловістю для зміцнення армії
19:11 18.04.2024 |
Китайські шпигуни націлилися на напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість Нідерландів, намагаючись зміцнити збройні сили КНР.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в щорічному звіті нідерландської військової розвідки MIVD, який опублікували в четвер, повідомляє Reuters.
За словами відомства, КНР інвестує значні кошти в збір західних знань та технічних можливостей в межах свого політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.
Як зазначає MIVD, Китай хоче бути незалежним від західних знань і технологій та хоче побудувати армію, яка може зрівнятися з іншими збройними силами.
"Для цього йому потрібні передові технології, якими він ще не володіє повною мірою. Він намагається отримати їх за кордоном, використовуючи легальні засоби, такі як дослідження та інвестиції, а також за допомогою своїх розвідувальних служб", - йдеться у звіті.
MIVD також вказує, що КНР продовжує шпигувати за західними збройними силами через їхні знання про сучасні системи озброєнь та оперативний досвід, а також за передовими галузями промисловості.
Відомство заявило, що за останній рік китайські спецслужби розширили масштаби, інтенсивність та технічний рівень своїх кіберкампаній.
Крім того, зауважують у звіті, університети КНР також відіграють важливу роль у зборі розвідувальної інформації, оскільки вчені, які співпрацюють із західними компаніями, часто також працюють на китайські служби безпеки та державні компанії.
Спецслужби Нідерландів вперше публічно звинуватили Пекін у кібершпигунстві в лютому, коли заявили, що минулого року кібершпигуни, яких підтримує КНР, отримали доступ до їхньої військової мережі.
Раніше Сполучені Штати попросили союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.
Водночас уряд Нідерландів почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.
Перед цим уряд Нідерландів оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання.
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