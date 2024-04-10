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АНАЛІТИКА

КНР та РФ домовилися зміцнювати зв'язки на противагу Заходу

 

Китай має намір зміцнювати стратегічну взаємодію з Росією на світовій арені, заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим у вівторок, 9 квітня. "Ми надаватимемо один одному рішучу підтримку і нарощуватимемо нашу багатосторонню взаємодію", - наводять слова Ван Ї російські інформагентства.

Лавров, своєю чергою, зазначив, що відносини РФ та Китаю вийшли на "безпрецедентно високий рівень" і продовжують динамічно розвиватися. "Наше стратегічне партнерство будується на основі принципів поважного, рівноправного, довірчого діалогу, взаємної підтримки з питань, які торкаються корінних інтересів наших країн", - сказав Лавров.

Зустріч глав МЗС відбулася під час дводенного візиту Лаврова до Китаю. Москва та Пекін проголосили стратегічне партнерство "без обмежень" незадовго до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Плани розпочати діалог з євразійської безпеки

Росія та Китай планують також зміцнювати співробітництво в галузі безпеки в Євразії, щоб протистояти впливу США та Заходу. За словами Лаврова, таке завдання поставив президент РФ Володимир Путін, тож країни домовилися "почати діалог із підключенням інших наших однодумців з цього питання".

Ван Ї закликав Північноатлантичний альянс не поширювати свою діяльність на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Москва та Пекін протистоятимуть "гегемонії та політиці сили" і підтримуватимуть "загальнодоступну економічну глобалізацію", а також виступатимуть проти односторонніх санкцій, які "підривають світовий порядок і суперечать тренду глобального розвитку", сказав він.

Захід критикує співпрацю КНР із Росією

Китай стикається з дедалі більшим тиском із боку західних країн, які вимагають від нього використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні. США неодноразово застерігали Пекін від надання непрямої допомоги Росії. Так, на початку березня у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що "Китай продовжує надавати матеріали для підтримки оборонно-промислової бази Росії".

Під час візиту до Китаю у понеділок, 8 квітня, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про "серйозні наслідки" для будь-яких китайських компаній, які підтримують війну Росії в Україні. Крім того, за її словами, Вашингтон не відкидає запровадження тарифів на імпорт екологічно чистої енергії з Китаю, щоб захистити свою промисловість.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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