Росія збільшила імпорт пального з Білорусі після атак на нафтопереробні заводи, – ЗМІ

Росія у березні збільшила імпорт пального з сусідньої Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через ремонти на російських нафтопереробних заводах після атак дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела в промисловій та торговельній галузях.

Зазвичай Росія є експортером палива та постачальником на міжнародні ринки, але збій російської нафтопереробки змусив нафтові компанії почати імпортувати.

Росія зазвичай імпортує дуже мало палива з Білорусі, але цьогоріч показники збільшилися. У першій половині березня імпорт сягнув майже 3 тис. тонн. У лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

Два співрозмовники видання сказали, що між урядами та нафтовими компаніями тривають обговорення щодо подальшого імпорту. Один з них повідомив, що переговори були складними, оскільки Білорусь ставить пріоритетом експорт свого палива на міжнародні ринки.

Скільки буде потрібно Росії, залежатиме від термінів ремонту НПЗ, повідомило інше джерело.

Водночас російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.

Білорусь має два нафтопереробні заводи - Новополоцький "Нафтан" і Мозирський. Кожен із них має потужність 12 млн тонн на рік (близько 240 тис. барелів на день), але зазвичай вони працюють на меншій потужності, переробляючи близько 9 млн тонн на рік (близько 180 тис. барелів на день).

Як повідомлялося, Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензину після серії нальотів українських безпілотників, удари яких паралізували роботу великих НПЗ "Роснефті" та "Лукойлу". За три тижні економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного палива за аналогічний період просів на 3,9%, до 1,65 млн тонн.

Як повідомлялося, у ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність - 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.