Західні компанії списали 100 млрд доларів після уходу з території Росії, - Reuters

Відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну в 2022 році обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз Reuters звітів компаній.

Обсяг списань збільшився на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року.

Збитки Росії

Юрист Джеремі Цукер, експерт із санкцій, заявив, що дуже велика кількість клієнтів його фірми з різних галузей вирішили повністю залишити Росію і, ймовірно, не захочуть повертатися навіть після закінчення військових дій.

В результаті важливі технології залишили країну, і Росія, можливо, більше не зможе підтримувати деякі високотехнологічні виробництва, сказав голова практики національної безпеки американської юридичної фірми Dechert Цукер.

"Це, безумовно, передбачає для мене серйозну шкоду економіці", - сказав він агентству Reuters.

Масовий вихід

За даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній, включаючи Auchan та Benetton, все ще працюють або призупинили діяльність.

"Оскільки російське вторгнення триває на тлі слабкої військової допомоги Заходу, а деталізованість режимів західних санкцій збільшується, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами і будуть змушені миритися з великими списаннями та втратами", - сказав Ян Мессі, консалтингової компанії із глобальних ризиків S-RM.

Президент Володимир Путін, який щойно забезпечив переобрання, тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, у тому числі через додаткові конфіскації активів та політичний тиск, додав Мессі.

Заходи Кремля

Москва вимагає знижки не менше 50% при продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто погоджуючись із номінальною комісією лише в один карбованець.

Цього року продаж активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International, та Yandex NV, були оголошені на загальну суму майже 10 млрд доларів і зі знижкою до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозвіл регулюючих органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд доларів.

"У Росії немає західних активів, які можна було б вважати безпечними або захищеними, допоки Кремль продовжує вести війну", - сказав Мессі.

Москва вже взяла під тимчасовий контроль активи кількох західних компаній, зокрема Fortum, Carlsberg, OMV та Uniper.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, - продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

Тим часом, багато виробників товарів повсякденного попиту та споживчих товарів утримуються від повного виїзду з Росії, аргументуючи це тим, що звичайні люди в Росії покладаються на їхню продукцію.

До компаній, які все ще працюють або ведуть бізнес у Росії, входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt. Інші, у тому числі Intesa Sanpaolo, стикаються з бюрократичними перешкодами у спробі піти.

Нагадаємо, за даними Financial Times, до найбільших європейських компаній зазнали не менше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.

Найбільші списання та витрати зазнали нафтогазові групи, де лише три компанії - BP, Shell та TotalEnergies - повідомили про сукупні збитки у розмірі 40,6 млрд євро. Збитки були з лишком компенсовані вищими цінами на нафту і газ, що допомогло цим групам повідомити про небувалий сукупний прибуток у розмірі близько 95 млрд євро минулого року. Війна також підтримала акцію оборонних компаній.