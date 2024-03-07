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Туреччина поступово стала дотримуватися санкцій проти Росії, - Bloomberg
23:05 06.03.2024 |
Туреччина працює над поліпшенням військових відносин зі США і частково починає дотримуватися фінансових санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні в четвер, лише через кілька днів після прийому російського колеги Сергія Лаврова в Туреччині.
Bloomberg пише, що йому доводиться дедалі важче балансувати, намагаючись підтримувати зв'язки з двома протиборчими країнами, які перебувають у сварці, зокрема, через вторгнення РФ на Україну.
Очікується, що Фідан обговорить скасування санкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею сучасної російської системи протиракетної оборони С-400. У НАТО побоюються, що вона може становити загрозу для бойових літаків-невидимок п'ятого покоління F-35.
Водночас Туреччину було виключено з програми винищувачів F-35, і Фідан може спробувати домовитися про відшкодування 1,4 мільярда доларів, які Туреччина раніше вклала в цю ініціативу.
Відносини Туреччини та Росії
Прагнення Туреччини до поліпшення військових відносин зі США відбувається в той час, коли президент Реджеп Таїп Ердоган прагне розширити енергетичні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним, щоб перетворити Туреччину на енергетичний центр для поставок природного газу в Європу.
Туреччина стала першою країною НАТО після вторгнення в Україну, яка запросила президента Росії відвідати її, ймовірно, після березневих виборів в обох країнах.
Тим часом, експорт Туреччини до Росії впав приблизно на 40% за перші два місяці цього року порівняно з 2023 роком, оскільки банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, щоб уникнути порушення санкцій США.
Міністерство фінансів і Держдепартамент США запровадили санкції проти понад 250 компаній і приватних осіб у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах за їхню допомогу Росії.
Військове співробітництво Туреччини та США
Нещодавнє рішення Туреччини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО відкрило Вашингтону можливість підписатися на продаж Анкарі бойових літаків F-16 американського виробництва, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів, що стало стимулом для військових відносин між давніми союзниками.
Туреччина є важливим партнером США на Близькому Сході. Авіабази країни, насамперед Інджірлік, де розміщені американські ядерні боєголовки, використовувалися для шпигунства за Росією під час Холодної війни, для авіаударів по ІДІЛ у Сирії та для транспортування вантажів для американських військ в Афганістані та Іраку.
Однак Фідан дав зрозуміти, що воліє зберегти російську ППО, навіть якщо це означає, що Туреччина не зможе купувати винищувачі F-35.
Також Туреччина також запросила у США дозвіл на спільне виробництво двигунів GE Aerospace, що використовуються в літаках F-16, з метою використання їх на своїх власних вітчизняних винищувачах.
Санкції США проти Росії відобразилися на Туреччині
Раніше повідомлялося, що погроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес із Росією, охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.
Сьогодні стало відомо, що нафтовий термінал на середземноморському узбережжі Туреччини "Дортіол" більше не прийматиме російський імпорт на тлі посилення санкційного тиску з боку США.
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