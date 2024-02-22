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Китай скуповує російську нафту Sokol через відмову індійських покупців — Bloomberg
11:57 22.02.2024 |
Нафтопереробні підприємства Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, закуповують дедалі більші обсяги сирої нафти з Далекого Сходу Росії, якої в уникають їхні колеги в Індії через занепокоєння санкціями, повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними, зібраними розвідувальною компанією Kpler, цього місяця переважно приватні переробники отримували в середньому 168 000 барелів на день нафти Sokol, що втричі більше, ніж у січні, і значно випереджає 53 000 барелів у 2023 році. Водночас обсяги надходжень в Індії становили приблизно 119 000 барелів на день цього місяця після припинення в січні та грудні, але менше порівняно зі 140 000 барелів минулого року.
За словами трейдерів, китайські нафтопереробники купили партію бренду Sokol із лютневою поставкою зі знижкою близько 50 центів за барель щодо еталона ICE Brent. Вони стверджують, що цей сорт зараз викликає певний інтерес з огляду на його дисконт порівняно з ESPO, який зазвичай є більш популярним вибором.
Відображенням перебоїв з поставками до Індії є те, що близько 15 мільйонів барелів Sokol, призначених для поставки в цю країну, наразі перебувають на танкерах, які простоюють біля берегів Малайзії та Південної Кореї.
Після вторгнення РФ в Україну в 2022 році Китай та Індія виявилися найбільшими споживачами російської нафти. Війна спричинила введення низки санкцій проти Росії, а також впровадження механізму обмеження цін на поставки нафти.
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