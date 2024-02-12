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АНАЛІТИКА

США готові вже цього року заборонити постачання урану з Росії — ﻿Financial Times

 

Російський Росатом може незабаром втратити один із найбільших своїх експортних ринків - розміром до $1 млрд на рік - у результаті введення в США ембарго на російський уран. Законопроєкт про заборону постачання схвалили у грудні конгресмени обох партій. Його підтримують в Інституті ядерної енергії США, професійної асоціації учасників сектору, і очікують на остаточне прийняття цього року. А гендиректор найбільшої західної компанії зі збагачення урану Urenco заявив, що вона здатна повністю замінити російські постачання, пише Financial Times.

Видання наголошує, що західні оператори останні два роки активно формували запаси, а такі компанії, як Urenco, французька Orano та американська Centrus, розвивали ланцюжки постачання та нарощували виробничі потужності.

Їм у цьому допомагають уряди: у грудні США, Велика Британія, Японія, Франція та Канада виділили $4,2 млрд на підтримку постачальників збагаченого урану. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2021 році західні потужності за конверсією урану працювали на 40% завантаження, до 2026 року очікувалося її зростання до 90%.

За словами Бориса Шухта, гендиректора британо-нідерландської Urenco, його компанія веде переговори з владою США та Великої Британії про інвестиції у виробництво високопробного низькозбагаченого урану (HALEU). Лондон уже виділив компанії на це 9,5 млн фунтів у рамках свого плану вкласти в цю технологію 300 млн фунтів, щоб "видавити Путіна зі світового енергетичного ринку" і "покласти край пануванню Росії як єдиного комерційного виробника HALEU".

Цей вид палива використовується на малих атомних електростанціях, що отримують все більше поширення, а постачає його тільки Tenex, що входить до Росатому. Проте Міністерство енергетики США співфінансувало проєкт Centrus, який у листопаді 2023 року випустив першу партію HALEU на 20 кг. Очікується, що у 2024 році він наростить виробництво до 900 кг, надалі можливе збільшення обсягів випуску.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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