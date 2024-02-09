У Словаччині хочуть змінити конституцію заради квот на місцеву продукцію

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач хоче, щоб конституція зобов'язала ритейлерів мати на полицях магазинів певну мінімальну частку словацьких продуктів харчування, незважаючи на прецеденти Чехії та Румунії, які були змушені відмовитися від подібних ініціатив після юридичної суперечки з Європейською комісією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Міністр сільського господарства обговорює необхідність збільшення частки словацьких продуктів харчування на полицях магазинів з моменту вступу на посаду в жовтні 2023 року. Нещодавно він заявив, що може досягти цього шляхом внесення змін до конституції.

"У мене є інформація, що є країни ЄС, в яких відсоток продажу вітчизняних продуктів у роздрібних мережах визначений у конституції", - сказав Такач, якого в першу чергу турбує відсутність словацьких продуктів харчування в іноземних мережах супермаркетів.

При цьому він не вказав, про які країни йдеться.

Мартін Крайчович, голова Словацького альянсу сучасної торгівлі (SAMO), у коментарі для Euractiv Slovakia відкинув цю ідею.

"Наскільки нам відомо, в ЄС немає жодної країни, яка б мала конституційно визначену обов'язкову частку продукції відповідно до її походження", - сказав він.

Крайчович стверджує, що встановлення квот порушує правила єдиного ринку, а також є значним бар'єром для свободи підприємництва. Він також додав, що це може поставити під загрозу доступність продуктів харчування.

Європейські договори гарантують вільний рух продуктів харчування на єдиному ринку ЄС. Обов'язкові квоти на продукти харчування, вироблені вітчизняними фермерами або виробниками продуктів харчування, неминуче дискредитують виробників з інших країн ЄС.

Було кілька випадків, коли Європейська Комісія зупиняла країни-члени ЄС, які намагалися запровадити квоти на продукти харчування, останніми з яких були Чехія та Румунія.

У 2021 році чеський парламент прийняв поправку до Закону про харчові продукти, яка вимагала від великих супермаркетів мати на полицях щонайменше 55% вітчизняних продуктів харчування. Комісія застерегла їх від цього кроку і пригрозила позовом до Суду ЄС, що змусило Прагу відмовитися від цієї ідеї.

Тим часом, у 2017-2020 роках великі мережі супермаркетів у Румунії були зобов'язані пропонувати щонайменше 51% вітчизняних продуктів харчування. Щойно закон набув чинності, Єврокомісія розпочала судовий процес проти країни. Після цього Румунія врешті-решт відступила.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

Попередній протест відбувся 25 січня, тоді 27 тисяч протестувальників у Братиславі також назвали рекордом.